KI-Tipps für Redaktionen: dpa erweitert Online-Trainingsangebot

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ein Video erst recht - aber was, wenn es mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erschaffen wurde, um Desinformation zu verbreiten? Die rasante Entwicklung von KI ermöglicht es, ohne Vorkenntnisse täuschend echtes Bildmaterial zu erstellen. Gleichzeitig eröffnet sie enorme Chancen für Analysen und Recherchen. Das Faktencheck-Team der Deutschen Presse-Agentur hat im Projekt "GROW - Mit KI wachsen" Trainingsvideos für Redaktionen erstellt, um sie auf Herausforderungen und Möglichkeiten der KI vorzubereiten.

"KI kann nicht gut schreiben", ist einer der simplen, aber hilfreichen Tipps zum Entlarven von Bewegtbildern, die nicht mit der Kamera aufgenommen wurden. Buchstaben, Zahlen und Logos enthalten oft Fehler. Auch ein möglicher Hinweis: "Wo gefilmt wird, gibt es eine Kamera. Sieht man die filmende Person oder die Drohne in Schaufenstern, Sonnenbrillen, Rückspiegeln?"

KI-Tools können aber auch helfen, den Aufnahmeort von Fotos oder Videos zu bestimmen, schwer erkennbare Schrift zu entziffern oder Orte mit bestimmten Eigenschaften zu finden. Tool-Tipps gehören ebenso zum Training wie Hinweise, wie die KI zuverlässigere Ergebnisse auswirft - und die Erklärung, warum die Aufforderung "Sei ehrlich!" manchmal genau das Gegenteil bewirkt.

Das innovative Trainingsprogramm ist für Journalistinnen und Journalisten auf dpa-Lernplattform dpa-factify.com kostenlos verfügbar. Mit zehn Video-Lektionen bietet es einen Einstieg in eine kritische und zugleich chancenorientierte Auseinandersetzung mit KI im Journalismus.

Die wichtigsten Tipps und Tricks stehen für alle Interessierten zum Download bereit: https://dpaq.de/tKUagdL

Das Projekt ist gefördert vom Global Fact Check Fund des globalen Faktencheck-Netzwerks IFCN.

