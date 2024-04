Beautyholic

Banu Suntharalingam: Karrieremöglichkeiten bei der Marketing-Agentur Beautyholic

Attraktive Karrierechancen in einem kollegialen Umfeld? - All das bietet Banu Suntharalingam ihren Mitarbeitern bei Beautyholic. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Marketing-Agentur mehrere neue Mitarbeiter. Dabei sind unter anderem Stellen im Vertrieb, im Marketing, im Backoffice und in der Mediengestaltung zu besetzen. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, was Beautyholic ausmacht, welche Benefits Bewerber erwarten können und welche Anforderungen Banu Suntharalingam an ihre Mitarbeiter stellt.

In der Marketingbranche finden Arbeitnehmer häufig unbefriedigende Arbeitskonditionen vor. Es herrscht hoher Druck, ohne Raum für Kreativität und eigene Ideen zu schaffen. Hinzu kommen starre Hierarchien, die eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe unmöglich machen. Die Fluktuation in vielen Marketingunternehmen ist deshalb hoch. "In unserer Branche braucht man ein dickes Fell. Wer unter Druck nicht arbeiten kann, wird im Marketing nicht glücklich werden, weil Deadlines oder Änderungswünsche kurz vor Abgabe einfach zum Tagesgeschäft gehören. An diesen Bedingungen können auch wir Arbeitgeber nichts ändern. Worauf wir aber Einfluss haben, ist der Umgang unter- und miteinander", erklärt Banu Suntharalingam, die Geschäftsführerin der Marketing-Agentur Beautyholic.

"Für mich stand deshalb von Anfang an fest, dass sich meine Mitarbeiter in meiner Agentur wohlfühlen sollen. Bei uns ist Teamwork nicht nur ein leerer Begriff - stattdessen pflegen meine Angestellten und ich tatsächlich einen familiären Umgang miteinander. Aus diesem Grund lege ich bei der Besetzung von offenen Stellen auch deutlich mehr Wert auf die Persönlichkeit und den Charakter als auf Abschlüsse oder Zertifikate. Fachliches Wissen kann man sich aneignen, aber die Persönlichkeit ist in der Regel beständig", führt die Unternehmerin weiter aus. Mit ihrer Agentur hat sie bereits über 450 Kosmetikstudios in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu vollen Terminkalendern und einer stabilen Auftragslage verholfen. Ihr langfristiges Ziel ist die Revolutionierung der Beauty-Branche. Dafür benötigt Banu Suntharalingam jetzt Unterstützung in Form von weiteren Mitarbeitern.

Das Angebot: Von diesen Leistungen können Bewerber profitieren

Gemeinsam unterstützt das Team von Beautyholic Kosmetikerinnen dabei, ihr Business auf die nächste Stufe zu heben und erfolgreich sowie automatisiert Kunden zu gewinnen. Um der wachsenden Nachfrage nach ihrem Angebot gerecht zu werden, ist das Unternehmen nun auf der Suche nach neuen Talenten, die sie auf ihrer Mission, die Beauty-Branche zu revolutionieren, unterstützen. Interessenten können dabei neben einer Vielzahl an Benefits vor allem von sicheren Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten profitieren. Schließlich trägt die positive Entwicklung der Branche zu einer wachsenden Nachfrage bei, die nicht nur das Fortbestehen der Branche, sondern auch des Unternehmens und damit der Mitarbeiterpositionen sichert.

"Wir sind davon überzeugt, dass zufriedene Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg sind", betont Banu Suntharalingam. "Auch aus diesem Grund liegt uns ihr Wohl besonders am Herzen." Um außerdem für eine überzeugende Arbeitsumgebung zu sorgen, setzt Beautyholic auf ein umfangreiches Angebot an modernsten Arbeitsmitteln wie MacBooks, iPhones und AirPods. So stellt das Unternehmen sicher, dass seine Mitarbeiter mit den besten Technologien ausgestattet sind - denn nur so ist es möglich, nicht nur effizient, sondern auch komfortabel zu arbeiten. Dies, gepaart mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, die Teamarbeit und gegenseitigen Respekt in den Fokus stellt, macht Beautyholic zu einem Ort, an dem Mitarbeiter über sich hinauswachsen können.

Die Anforderungen: Das sollten Bewerber mitbringen

Für Banu Suntharalingam sind Abschlüsse und Noten nebensächlich. Deshalb ermuntert sie explizit auch Quereinsteiger, sich bei Interesse zu bewerben. Wichtiger sind der Inhaberin der Marketing-Agentur Beautyholic Verantwortungsbewusstsein und eine schnelle Auffassungsgabe. Die Einarbeitung erfolgt über die betriebseigene Schulungsplattform in intensiven Trainings. Deshalb ist es eher nebensächlich, welche Erfahrungen die Bewerber bisher bereits gemacht haben.

Darüber hinaus sollten Bewerber in der Lage sein, auch unter hohem Druck präzise und professionell zu arbeiten. Um die angenehme Atmosphäre in ihrem Team beizubehalten, legt Banu Suntharalingam höchsten Wert auf Teamfähigkeit. Letztlich möchte sich die Inhaberin der Marketing-Agentur selbst von Bewerbern ein Bild machen - vor allem möchte sie Einsatzbereitschaft erkennen und einen Blick auf die Persönlichkeit des potenziellen zukünftigen Mitarbeiters werfen. Wer ein Teil der Beautyholic-Familie um Banu Suntharalingam herum werden möchte und die Gelegenheit sucht, eine ganze Branche zu revolutionieren, sollte nicht zu lange zögern und sich vorstellen.

Willst auch du Teil einer aufstrebenden Branche mit attraktiven Karrieremöglichkeiten werden? Dann melde dich jetzt bei Banu Suntharalingam oder bewirb dich unkompliziert über die Karriereseite von Beautyholic!

