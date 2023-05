Lebensmittelverband Deutschland e. V.

Schöne Haare, Haut und Nägel brauchen nicht nur Pflege von außen - auch auf die Ernährung kommt es an

Ein Dokument

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Es ist soweit: Nach einem ziemlich langen Winter sind die ersten Hüllen endlich wieder gefallen. Und irgendwie ist es auch ein bisschen die Stunde der Wahrheit: Immerhin kommt jetzt ans Licht, was wir bis zuletzt unter Mützen und Schals, in Handschuhen, Boots und dicken Mänteln vergraben haben. Ganz besonders jetzt fällt vielen beim Blick in den Spiegel auf: "Ja, Mensch, hast aber auch schon mal frischer ausgesehen." Tatsächlich freuen sich Haut, Haare und Nägel immer über unsere Zuwendung. Und die sollte auch von innen kommen, so Jessica Martin.

Sprecherin: Schönheit kommt bekannterweise von Innen. Und die Grundlage ist ein gesunder Lebenswandel - also ausreichend Bewegung, Erholung, Schlaf, wenig Alkohol, kein Nikotin, zwei bis drei Liter Wasser am Tag und eine ausgewogene Ernährung, die wichtige Vitamine und Mineralstoffe für Haut, Haare und Nägel liefert.

O-Ton 1 (Dr. Michaela Montanari, 32 Sek.): "Eines der wichtigsten Vitamine für eine gesunde Haut ist das Vitamin A oder die Vorstufe davon, das Beta-Carotin. Das findet man zum Beispiel in Karotten, Paprika, Spinat oder Beeren. Und wenn die Haut damit nicht gut versorgt ist, dann äußert sich das in trockenen Stellen. Für die Haare und die Haut und auch die Nägel ist Biotin aus der Gruppe der B-Vitamine besonders wichtig. Dieses Vitamin wird manchmal auch Schönheitsvitamin genannt und ist zuständig für die Bildung von Kreatin. Das ist sozusagen die Bausubstanz für unserer Haare. Und in der Haut und in Nägeln sorgt eben genau dieses Kreatin als Struktur-Protein für Festigkeit."

Sprecherin: So die plastische und ästhetische Chirurgin Dr. Michaela Montanari. Zusätzlich sind Vitamin C und Zink wichtig, die unseren Körper bei der Bildung von Kollagen unterstützen. Das Eiweiß-Protein ist ein wichtiger Teil des Bindegewebes, kann Feuchtigkeit speichern und beeinflusst die Festigkeit und Elastizität der Haut.

O-Ton 2 (Dr. Michaela Montanari, 19 Sek.): "Außerdem sollte man natürlich auf eine gute Versorgung mit Silizium, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin B2 achten. Ebenso Vitamin E und Selen - die tragen nämlich, genau wie Vitamin C auch, dazu bei, die Zellen vor sogenanntem oxidativem Stress zu schützen, und damit vor Schäden, die die Zellen in ihrer Funktion behindern und zum Beispiel auch zu vorzeitiger Hautalterung führen, zu bewahren."

Sprecherin: All diese wertvollen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente findet man in unseren Lebensmitteln.

O-Ton 3 (Dr. Michaela Montanari, 29 Sek.): "Wichtig ist natürlich, dass man dabei sich nicht einseitig ernährt und eine gute Balance zwischen Obst, Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Fleisch, Fisch und Milchprodukten findet. Dann ist der Körper gut versorgt. Aber wir wissen, das klappt in der Praxis nicht immer ganz so gut. Um eben gewisse Lücken in diesen Nährstoffen zu schließen, kann man seine Ernährung gezielt ergänzen. Und da können Nahrungsergänzungsmittel helfen, die die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen sicherstellen und zum Erhalt gesunder und schöner Haut, Haare und Nägel beitragen."

Abmoderationsvorschlag: Schöne Haut, Haare und Nägel kommen auch von innen. Wenn also ein Hollywoodstar behauptet, dass sein oder ihr frisches Aussehen vor allem einer gesunden Ernährung zu verdanken ist, kann da also durchaus was dran sein. Wenn Sie noch mal nachlesen wollen, welche Nährstoffe nicht nur für die Gesundheit im Allgemeinen wichtig sind, sondern auch ein schönes Erscheinungsbild von Haut, Haaren und Nägeln unterstützen, schauen Sie im Netz unter: Nahrungsergaenzungsmittel.org.

Original-Content von: Lebensmittelverband Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell