Warum immer mehr junge Frauen Kosmetikerin werden wollen: Expertin verrät, was der Trend bedeutet

Immer mehr junge Frauen streben eine Karriere als Kosmetikerin an. Hinter diesem Phänomen verbergen sich vielschichtige Motivationen - von der Faszination für Beauty-Trends bis hin zum Wunsch nach einem kreativen und selbstbestimmten Berufsweg. Doch welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus?

"Viele junge Frauen wollen aus ihren aktuellen Berufen ausbrechen und den Spaß in ihrer Arbeit wiederfinden", erklärt Banu Suntharalingam. Sie ist langjährig erfahrene Beraterin für Kosmetikstudios und verrät nachfolgend, was der Trend bedeutet und worauf man sich als Anfängerin in der Kosmetikbranche gefasst machen sollte.

Ein spannendes Berufsfeld, das viel Potenzial hat

Eine wachsende Zahl junger Frauen zeigt Interesse daran, eine Karriere als Kosmetikerin zu verfolgen. Dieser Trend lässt sich nicht auf einen einzigen Grund zurückführen, sondern ist das Ergebnis aus verschiedenen Faktoren, die von individuellen Vorlieben bis hin zu gesellschaftlichen Entwicklungen reichen. So ist einer der Hauptgründe, in einem kreativen und selbstbestimmten Umfeld zu arbeiten, das noch dazu dynamisch ist. Im Rahmen ihrer Tätigkeit haben Kosmetikerinnen die Chance, mit den neuesten Produkten und Techniken zu arbeiten und so stets am Puls der Zeit zu bleiben. Darüber hinaus ermöglicht der Beruf ein hohes Maß an Kundennähe und die Gelegenheit, Menschen dabei zu helfen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen und ihr Selbstvertrauen zu stärken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Streben nach Selbstbestimmung. Viele junge Frauen sehen in der Arbeit als Kosmetikerin eine Möglichkeit, sich beruflich zu entfalten und eigene Ideen umzusetzen. Das äußert sich auch in einer hohen Flexibilität, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsumfeldes und die Arbeitszeiten geht. Schließlich können Kosmetikerinnen ihre Termine flexibel mit jedem Kunden absprechen und individuell anpassen. Das kann vor allem für diejenigen attraktiv sein, die sich nach einem Ausweg aus ihrem starren Berufsalltag sehnen oder die Familie und Karriere besser vereinbaren möchten. Besonders praktisch ist diese Option außerdem, wenn man sich zunächst nebenberuflich ein Standbein aufbauen möchte. Immer öfter entscheiden sich Frauen in diesem Zuge auch dafür, von zu Hause aus ihr eigenes Homestudio zu gründen.

Chancen und Herausforderungen

Wer seinen Traum als Kosmetikerin leben möchte, sollte jedoch nicht überstürzt in das eigene Abenteuer starten. Denn es warten einige Herausforderungen. Mit fundiertem Wissen und den richtigen Strategien kann man sie jedoch in Chancen umwandeln.

Ein verbreiteter Fehler ist es, die finanziellen Mittel falsch zu investieren. Ein Beispiel dafür ist das Schalten von Werbung, die nicht auf die eigene Zielgruppe zugeschnitten ist. Oftmals setzen Kosmetikerinnen außerdem falsche Prioritäten. Sie geben viel Geld für teure Geräte, Visitenkarten oder zusätzliche Dekoration aus und möchten am liebsten direkt alle gewünschten Zertifikate, Schulungen und Weiterbildungen finanzieren. Schließlich möchte jede Kosmetikerin eine Palette an spannenden Behandlungen anbieten.

Gewiss spielen diese Faktoren im weiteren beruflichen Verlauf eine wichtige Rolle. Zu Beginn ist es jedoch sinnvoller, mit einem kleineren Angebot zu starten und anstelle teurer Investitionen sollte der Fokus auf der Kundengewinnung liegen. Dazu sollten Kosmetikerinnen Werbung zielgerichtet und auf den geeigneten Plattformen schalten, um Aufmerksamkeit für den Salon zu generieren und im Gedächtnis der Zielgruppe präsent zu bleiben. Die ersten Kunden dank durchdachtem Marketingkonzept sorgen dann schrittweise für mehr Einnahmen - diese können Kosmetikerinnen beliebig in weitere Zertifikate, Schulungen und Weiterbildungen, zusätzliche Mitarbeiter oder größere Geschäftsräume reinvestieren.

Social-Media-Marketing als Sprungbrett

Die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok ist für die Kundengewinnung unerlässlich geworden. Kosmetikerinnen können durch gezieltes Marketing auf diesen Kanälen langfristig ihre Klientel ausbauen, vorausgesetzt, sie verstehen ihre Zielgruppe genau. Eine effektive Werbestrategie auf Social Media basiert deshalb auf der genauen Kenntnis potenzieller Kunden.

Der Aufbau einer starken Online-Präsenz und die Erhöhung der digitalen Sichtbarkeit ersparen Kosmetikerinnen den ständigen Kampf um jede einzelne Kundin. In diesem Kontext ist die Investition in traditionelle Werbemittel wie Plakate oder Flyer weniger empfehlenswert, da Social Media ein wesentlich größeres Publikum erreicht und somit effektiver in der Ansprache potenzieller Kunden ist.

Über Banu Suntharalingam:

Banu Suntharalingam ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. Die auf eine nachhaltige Kundengewinnung spezialisierte Marketing-Expertin hilft gemeinsam mit ihrem Team selbstständigen Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios dabei, mit ihren Angeboten ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://beautyholic.de/

