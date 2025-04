Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Strobls Drängen auf Ausbau ziviler Verteidigung

Stuttgart (ots)

Es ist positiv, dass Innenminister Thomas Strobl nun auch öffentlichkeitswirksam anfängt, diese Anstrengungen im zivilen Bereich zu bündeln. Es drängt sich aber die Frage auf: Warum erst jetzt? Russland hat vor elf Jahren mit seiner gewaltsamen Landnahme in Europa angefangen. Wobei es in Deutschland keineswegs ein Sonderproblem Baden-Württembergs oder der Landespolitik ist, dass die Einsicht in das Notwendige so spät - und hoffentlich nicht zu spät - aufkeimt. Fälschlicherweise glauben zu große Teile der Gesellschaft immer noch, sich gegen Erpressung von außen oder einen Überfall zu wehren, sei nicht ihr Thema, sondern nur eines für Soldaten - und jetzt eben vielleicht auch für Landräte.

