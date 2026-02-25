ARD Das Erste

Wladimir Klitschko bei "maischberger" zu Verhandlungen mit Putin: "Man kann mit einem Kannibalen nicht über die Speisekarte reden" – Orbán "gibt alles in die Hände von Putin"

Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko bedauert, dass US-Präsident Donald Trump nicht persönlich die Ukraine-Verhandlungen mit Russland Präsident Wladimir Putin führt. "Trump muss rankommen, nicht aus der Distanz oder indem er Leute schickt", sagte Klitschko in der ARD-Talksendung "maischberger". Der US-Präsident "kommt klar, oder klarer als seine Repräsentant" mit Putin, meint Klitschko. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff sei für Verhandlungen mit Putin jedenfalls nicht der Richtige: "Man kann nicht mit einem Kannibalen, über eine Speisekarte reden".

Klitschko kritisiert auch scharf Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, weil dieser neue Ukraine-Hilfen und Russland-Sanktionen der Europäischen Union (EU) blockiert. "Orban gibt alles in die Hände von Putin", sagte Klitschko in der ARD-Talksendung "maischberger". Putin wolle die "Ukraine zerstören und auslöschen als Nation". Wenn die Ukraine "nicht unterstützt wird, auch von Ungarn, dann wird es sowjetische Imperium auch in Ungarn sein".Orbans Haltung überrasche ihn, sagte Klitschko, schließlich "kennt sein Land das sowjetische Imperium auf eine harte Art und Weise".

