Business-Internet und -Telefonie bis 1 Gbit/s für nur 19,90 Euro pro Monat

München (ots)

Mit den Premium IP-Diensten bietet M-net, Bayerns führender Glasfaseranbieter, seinen Geschäftskunden leistungsstarke Business-Kombi-Pakete. Aktuell profitieren kleinere Unternehmen und Freiberufler von einem besonders günstigen Einstieg: Wer bis Jahresende einen Premium IP mit Einzelrufnummern bucht, zahlt in den ersten sechs Monaten jeweils nur 19,90 Euro - für das Komplettpaket aus Internet und Telefonie inklusive Festnetz- und Mobilfunk-Flat. Für zusätzliche Ersparnis sorgen ein Startguthaben von 120 Euro sowie der Wegfall des einmaligen Einrichtungspreises.

Der Premium IP-Mehrgeräteanschluss von M-net ist die ideale, zukunftssichere Business-Lösung für Selbstständige und kleinere Unternehmen. Er umfasst Business-Telefonie mit bis zu zehn Einzelnummern sowie eine echte Internet-Flat ohne Drosselung. Teil der aktuellen Sonderaktion sind die Tarife M-net Premium IP MGA 300, 600 und 1000 mit maximalen Download-Geschwindigkeiten von 300 Mbit/s, 600 Mbit/s beziehungsweise 1.000 Mbit/s.

Alle drei Tarife kosten im Rahmen der Aktion monatlich nur 19,90 Euro in den ersten sechs Monaten. Das Angebot gilt für Neukunden, die im Aktionszeitraum bis 31.12.2025 einen neuen Premium IP- Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von 24 oder 36 Monaten abschließen. Ebenso gilt es für Bestandskunden, die ein Upgrade buchen oder deren Mindestvertragslaufzeit bereits abgelaufen ist. Ab dem siebten Monat fällt der reguläre monatliche Preis an: 59,90 Euro für Premium IP MGA 300, 79,90 Euro für Premium IP MGA 600 und 99,90 Euro für Premium IP MGA 1000. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Allnet-Flat und zusätzliche Preisvorteile

Attraktiv sind die Konditionen nicht nur durch den günstigen monatlichen Preis, sondern auch dank weiterer Ersparnisse: So umfasst das Aktionsangebot bereits eine Allnet-Flat, die neben Internet und Festnetz-Telefonie auch eine Mobilfunk-Flat für zwei Sprachkanäle vom Festnetz in alle deutschen Mobilfunknetze enthält. Darüber hinaus bietet die Sonderaktion weitere Vorteile: Geschäftskunden erhalten bei der Bestellung ein Startguthaben von insgesamt 120 Euro, verteilt über zwölf Monate. Im Rahmen der Aktion entfällt der einmalige Einrichtungspreis von 49 Euro. Und auch der Router, der regulär 6,90 Euro pro Monat kostet, ist bis zum Ende der Mindestvertragslaufzeit inbegriffen. Für alle Premium IP-Produkte bietet M-net standardmäßig eine eigene Service-Hotline und einen kostenlosen 24/7-Entstörservice.

Glasfaser-Boost für kleinere Unternehmen

Der Premium IP-Mehrgeräteanschluss von M-net richtet sich speziell an Selbstständige und Kunden aus dem SOHO-Umfeld (Small-Office/Home-Office). Damit unterstützt M-net insbesondere auch Freiberufler und kleinere Unternehmen wie beispielsweise Architekturbüros, Anwaltskanzleien oder Arztpraxen auf ihrem Weg in die Gigabit-Gesellschaft: Sie erhalten kostengünstig Anschluss an das M-net Quantennetz - und profitieren von zuverlässiger, schneller und energieeffizienter Glasfaser-Technologie.

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest achtmal in Folge mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Schon seit 2021 ist das Unternehmen klimaneutral aus eigener Kraft. M-net hat über 90 Prozent seiner Treibhausgas-Emissionen (Scope 1+2) reduziert. Die restlichen Emissionen werden durch den Zukauf von Ausgleichszertifikaten kompensiert, welche nach hohem Standard zertifiziert sind.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt rund 510.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 272 Millionen Euro.

