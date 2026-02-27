ARD Das Erste

CAREN MIOSGA am 1. März 2026 um 21:45 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Hat Ihre SPD den Mut zu großen Sozialreformen, Frau Bas?

Die SPD ringt nach ihrem historisch schlechten Bundestagswahlergebnis 2025 und aktuellen Umfragewerten um die 15 Prozent um einen neuen Kurs und das Vertrauen ihrer traditionellen Klientel. Zugleich steht sie als Teil der schwarz-roten Koalition unter Druck, Antworten auf die wachsenden Herausforderungen für den Sozialstaat zu liefern: Steigende Ausgaben und der demografische Wandel treffen auf eine schwächelnde Wirtschaft. Wie will sich die SPD künftig aufstellen, um wieder breitere Wählerschichten zu erreichen? Geht sie bei grundlegenden Reformen voran oder kämpft sie vor allem für den Erhalt des bestehenden Systems? Und was ist nötig, um in Deutschland soziale Sicherheit mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden?

Die Gäste:

Bärbel Bas (Bundesministerin für Arbeit und Soziales, SPD-Parteivorsitzende)

Clemens Fuest (Ökonom, Präsident ifo Institut)

Daniel Friedrich Sturm (Journalist, Leiter Hauptstadtbüro Tagesspiegel)

"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.

Redaktion: Gabor Halasz (NDR)

Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell