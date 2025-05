ZDF

Papst-Wahl: ZDF berichtet umfassend über das Konklave

16 Tage nach dem Tod von Papst Franziskus startet am 7. Mai 2025 die mit Spannung erwartete Wahl des Nachfolgers. Über das Konklave berichtet das ZDF in seinen Nachrichten- und Magazinsendungen ebenso wie in "ZDF spezial"-Ausgaben, Diskussionssendungen und begleitenden Dokumentationen. Online auf ZDFheute gibt es zudem rund um die Uhr aktuelle Informationen aus Rom.

Am Tag vor Beginn der Papstwahl meldet sich "heute – in Europa"-Moderator Andreas Klinner live aus Rom: Am Dienstag, 6. Mai 2025, 16.00 Uhr, bietet das werktägliche Europamagazin des ZDF einen ersten Stimmungsbericht aus dem Vatikan, hinter dessen Mauern die Kardinäle abgeschirmt von der Öffentlichkeit entscheiden werden, wer Franziskus' Nachfolger wird. Am Vorabend des Konklavestarts ist ab 20.00 Uhr in Web und App des ZDF die Diskussionssendung "Nachfolger gesucht: Wer kann Papst in Krisenzeiten?" zu sehen, die unter anderem die Rolle der katholischen Kirche in der Gesellschaft und mögliche Herausforderungen für den künftigen Papst aufgreift. Im ZDF wird die Sendung im Anschluss an das "heute journal update" ab 0.15 Uhr gesendet. Moderiert von Andreas Klinner, ist neben Jürgen Erbacher, dem Leiter der ZDF-Redaktion Kirche und Leben, unter anderem der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Klaus Krämer, dabei.

"ZDF spezial" zum Start des Konklaves

Am Mittwoch, 7. Mai 2025, 16.00 Uhr, meldet sich Moderatorin Antje Pieper live aus Rom mit einem ersten "ZDF spezial" zum "Einzug ins Konklave". Wenn "Weißer Rauch" aufsteigt und die Worte "Habemus Papam" ("Wir haben einen Papst") auf dem Balkon des Petersdoms erklingen, können das die Zuschauerinnen und Zuschauer ebenfalls in einer "ZDF spezial"-Ausgabe verfolgen. Den ersten Gottesdienst des neuen Papstes mit den Kardinälen in der Sixtinischen Kapelle am Tag nach der Wahl plant das ZDF ebenso zu übertragen wie den Gottesdienst zur Einführung des neugewählten Papstes in sein Amt.

Alle Infos zur Papstwahl auf ZDFheute

Im Online-Nachrichtenangebot ZDFheute finden Nutzerinnen und Nutzer alle ZDF-Beiträge und Infos zum Thema. Wie die geheime Papstwahl im Vatikan ablaufen wird, darüber informiert dort unter anderem eine 3-D-Story.

Blackbox Konklave

Bereits im ZDF zu streamen ist die Dokumentation "Blackbox Konklave", in der ZDF-Moderator Sherif Rizkallah in und um den Vatikan Menschen trifft, die ihm Einblicke in die geheime Welt der Papstwahl geben – in die Geschichte des Konklaves, in seine innere Dynamik, aber auch in Kurioses drumherum. Zu Rizkallahs Gesprächspartnern zählen unter anderen der emeritierte Kardinal Walter Kasper, der selbst an zwei Papstwahlen teilgenommen hat, die Vatikan-Journalistin Gudrun Sailer und der Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf, der die historischen Ursprünge und Entwicklungen des Konklaves von seinen mittelalterlichen Anfängen bis zur heutigen Praxis einordnet. Das ZDF sendet die 43-minütige Dokumentation in der Nacht von Samstag, 3., auf Sonntag, 4. Mai 2025, ab 1.00 Uhr

Kirche zu – was jetzt?

Am Sonntag, 4. Mai 2025, 9.15 Uhr, steht die Dokumentation "Kirche zu – was jetzt?" auf dem ZDF-Programm, die bereits in Web und App des ZDF zu sehen ist. Sie zeigt ein Thema, das auch den neuen Papst beschäftigen wird: Dass immer mehr Kirchen schließen, oft gegen den Willen ihrer Gemeinden.

Terra X History: Bittbriefe an den Papst

Im März 2020 öffnete der Vatikan die Geheimarchive für die Zeit des Pontifikats von Papst Pius XII. – und somit auch aus der NS-Zeit. Darin Tausende Bittbriefe verfolgter Juden mit ergreifenden Schicksalen. Die "Terra X History"-Dokumentation "Bittbriefe an den Papst. Pius XII. und der Holocaust" berichtet über die bisher unbekannten Geschichten, die sich dank der freigegebenen Dokumente nun erzählen lassen – zu sehen ab Samstag, 10. Mai 2025, 23.45 Uhr in Web und App des ZDF und am Sonntag, 11. Mai 2025, 23.45 Uhr im ZDF.

