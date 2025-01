pop-out GmbH

Großer Überraschungserfolg: "Ku'damm 59"-Musical im Theater des Westens wird mit neun BroadwayWorld Germany Awards ausgezeichnet

Berlin

Kein anderes Theater in Deutschland erlangte in den letzten Jahren dermaßen große Erfolge wie das Theater des Westens in Berlin. Unter der neuen Intendanz von Peter Plate und Ulf Leo Sommer steht der nächste Grund zum Feiern an, wurde es nun mit neun Auszeichnungen der auch international sehr geschätzten BroadwayWorld Germany Awards überhäuft.

Jährlich zeichnet das in New York ansässige Newsportal für Theaterinszenierungen "BroadwayWorld" ( broadwayworld.com) die besten Musicals und Shows der vergangenen Saison aus. Das laut eigenen Angaben größte Onlineportal der Branche existiert seit über 20 Jahren und schaut schon lange weit über die großen Bühnen in New York und London hinaus. Mittlerweile werden Inszenierungen in 45 Ländern berücksichtigt, darunter auch Deutschland, eine der wichtigsten Musicalnationen Europas. Der Preis für das Jahr 2024 wurde am 14. Januar 2025 in 16 Kategorien vergeben. Ausgewählt wird der Preis von Kritiker:innen und Fans.

Mit der Fortsetzung zum Hit "Ku'damm 56 - Das Musical" kreierten Peter Plate, Ulf Leo Sommer und ihr Team den nächsten Volltreffer, der nun neun der beliebten Preise sein Eigen nennen darf. Darunter sind sämtliche Hauptkategorien vertreten wie der Preis fürs beste Musical ("Ku'damm 59"), das beliebteste Theater (Theater des Westens), die beste Regie (Christoph Drehwitz), die beste Performance (Isabel Waltsgott), das beste Ensemble, die beste Choreographie (Jonathan Huor), das beste Kostüm (Esther Bialas), die beste musikalische Leitung sowie das beste Lichtdesign (Tim Deiling).

Plate und Sommer sind überwältigt: "Als Intendanten des Theaters des Westens ist es ein unbeschreiblicher Moment, dass Ku'damm 59 bei den BroadwayWorld Germany Awards mit insgesamt neun Preisen ausgezeichnet wurde. Besonders stolz macht uns der Hauptpreis in der Kategorie Best Musical, der die herausragende Qualität und Emotionalität dieser Produktion würdigt. Zusätzlich ehrt uns der Titel Favorite Theatre, der das Theater des Westens als einen der schönsten und bedeutendsten Kulturorte auszeichnet. Ku'damm 59 ist nur noch bis zum 23. Februar 2025 auf unserer Bühne zu erleben, und dieser Erfolg ist eine Hommage an alle, die mit Leidenschaft und Hingabe an diesem Musical gearbeitet haben: unser herausragendes Ensemble, die Musikerinnen und Musiker, Tänzerinnen und Tänzer sowie das gesamte Kreativteam. Diese Preise sind ein Beweis dafür, wie sehr Kunst Menschen bewegen kann. Wir danken allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben."

Noch bis zum 23. Februar finden acht Aufführungen wöchentlich des wohl stärksten und beliebtesten neuen Musicals Deutschlands, das auf der gleichnamigen populären Serie von Annette Hess (Buch) und Sven Bohse (Regie) beruht, im Theater des Westens statt.

