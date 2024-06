ZDF und Apple TV+ arbeiten bei der Serie "KRANK Berlin" zusammen

ZDF

Das ZDF und Apple TV+ verkünden ihre Zusammenarbeit bei der Dramaserie "KRANK Berlin". Die achtteilige Krankenhausserie, die von Violet Pictures und Real Film Berlin produziert wurde, wird damit neben einer Veröffentlichung bei ZDFneo auch einem internationalen Publikum zugänglich gemacht.

"Wir freuen uns sehr, dass mit 'KRANK Berlin' eine authentische und moderne Medical-Drama-Serie entstanden ist, die mit Apple TV+ als Partner ein noch größeres Publikum begeistern kann. Das ZDF und Apple TV+ stehen für qualitativ hochwertiges Programm über verschiedenste Genres hinweg. Im immer herausfordernder werdenden Wettbewerb und in Zeiten begrenzter finanzieller Ressourcen sind starke Partnerschaften für uns umso wichtiger geworden", so Nadine Bilke, Programmdirektorin des ZDF.

"KRANK Berlin" (Arbeitstitel) ist eine Ko-Produktion von Real Film Berlin GmbH und Violet Pictures UG mit Unterstützung vom Medienboard Berlin-Brandenburg und German Motion Picture Fonds. Produziert wird die Serie von Alexis von Wittgenstein, Geschäftsführer von Violet Pictures, und Hennig Kamm, Geschäftsführer der Real Film Berlin. Die Bücher stammen von Headautor Samuel Jefferson und seinem Team; Regie führen Fabian Möhrke und Alex Schaad. Die Redaktion im ZDF hat Beate Bramstedt, die Koordination für ZDFneo übernimmt Christiane Meyer zur Capellen.

Eine chaotische Notaufnahme im härtesten und überfülltesten Krankenhaus Berlins zu leiten, ist keine leichte Aufgabe für Dr. Parker (Haley Louise Jones). Nachdem ihr Privatleben in München implodiert ist, sucht die junge Ärztin einen Neuanfang in Berlin. Schon beim ersten Versuch, notwendige Veränderungen durchzusetzen, stößt sie auf den Widerstand des unterbezahlten und chronisch übermüdeten Krankenhauspersonals, das nur dank einer unabdingbaren Dosis schwarzen Humors ihren Alltag überlebt. Doch angesichts eines immer gnadenloseren Gesundheitssystems muss das Team seine Differenzen überwinden und an einem Strang ziehen, um Menschenleben zu retten.

In den weiteren Hauptrollen sind unter anderem Slavko Popadić, Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Bernhard Schütz, Peter Lohmeyer und Samirah Breuer zu sehen.

Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

