Joyn

Bester Monat aller Zeiten für Joyn! Der ProSiebenSat.1-Superstreamer brilliert im März mit 9,8 Millionen Zuschauer:innen

München (ots)

Rekord! Der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn feiert im März den besten Monat aller Zeiten. Joyn fasziniert insgesamt 9,8 Millionen Zuschauer:innen (Z ab 3) und stellt damit zum dritten Mal in Folge einen neuen Monats-Rekord auf.

Zur Einordnung: Seit April 2024 legt Joyn um herausragende 77,8 Prozent zu. Im Vergleich zum vorherigen Rekordmonat Februar wächst Joyn um sehr gute 19,2 Prozent. Ebenfalls stark: Hervorragende 44 Prozent Zuwachs verzeichnet Joyn im Vorjahresvergleich bei der Watchtime.

Treiber für diese außergewöhnliche Wachstumsgeschichte sind im März die SAT.1-Programme "Promis unter Palmen" und "The Voice Kids", das Creator-Adventure "The Race", die ProSieben-Shows "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" und "Wer stiehlt mir die Show?" sowie die Serien-Erfolge "Die Landarztpraxis" und das US-Franchise NCIS.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.04.2025; Joyn: internal Data. (02.04.2025)

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell