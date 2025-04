Joyn

Superstar für Superstreamer: Der "Messiah" kommt ab 16. Mai zu Joyn

2. April 2025. Sing Hallelujah! Joyn zeigt die neue Comedy-Serie "Messiah Superstar" ab Freitag, 16. Mai.

In SAT.1 gibt es ab Freitag, 30. Mai, um 22:15 Uhr zwei Folgen der Serie wöchentlich.

Messiah ist Kult. Eurodance.Krasse Beats. Schräge Outfits. Unvergesslicher Rausch. Die 90er feiern nicht umsonst ihr Comeback. Das Jahrzehnt hat Kultstatus.

Messiah ist Wunder. Ein One-Hit-Wonder, um genau zu sein. In den 90er-Jahren war Thomas Janowski (Florian Lukas), aka Messiah, ein Star. Sein Hit "XTC" stürmt die Charts. Doch schon sein zweiter Song "Sexy Sex" kann nicht an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Als er sich, knapp 30 Jahre später, für eine Doku-Soap von einem Kamerateam begleiten lässt, wittert Messiah die große Chance auf ein Comeback. Seine Auferstehung?

Messiah ist Glaube. In der trostlosesten Gegend Berlin-Weddings führt Messiah das Restaurant seiner Mutter (Johanna Gastorf). Ohne seinen Manager, Produzenten und größten Fan Leon (Jonas Nay) und seine Angestellten und größten Kritiker Nadine (Banafshe Hourmazdi) und Arif (Lukas von Horbatschewsky) würde alles den Bach runter gehen. Doch der Glaube stirbt zuletzt.

Messiah ist Superstar. Und Superstars haben bekanntlich die ein oder andere Allüre. So endet eine Zusammenarbeit mit Vanessa Mai (Vanessa Mai) in einer handgreiflichen Auseinandersetzung und Ex-Freundin Sabrina Setlur (Sabrina Setlur) sorgt für eine Kreativ-Blockade. Doch das ist nicht alles. Die seit Jahrzehnten laufende Fehde mit dem Erzfeind Oli.P gipfelt in einer Katastrophe.

Messiah ist Passion. Aber wie. Leidenschaftlich und oft genug schmerzhaft arbeitet Messiah an seinem Comeback - "Back Sexy". Dabei bringt er alles, was ihm lieb ist, in Gefahr.

"Messiah" backstage:

Im Auftrag von Joyn produzierte Keshet Fiction Germany (Tina Hechinger, Christina Christ, Axel Kühn) acht Folgen der Comedy-Serie "Messiah Superstar". Die Serie ist eine Adaption von Keshet International, L. Benasuly Productions, Udi Kagan und Dana Polligs"Messiah". Regie führt Felix Stienz ("Merz gegen Merz", "Frau Jordan stellt gleich"). Headautor ist Sebastian Colley ("Perfekt Verpasst", "How to sell drugs online (fast)", Grimme-Preis für "Kroymann").

Auf Joyn gibt es "Messiah Superstar" ab Freitag, 16. Mai, zwei Folgen wöchentlich kostenlos.

SAT.1 zeigt "Messiah Superstar" ab Freitag, 30. Mai, um 22:15 Uhr in Doppelfolgen.

