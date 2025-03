Joyn

Diese Woche bei "Big Brother": Schauspielerin Jenny Elvers zieht als Promi-Gast in den Container und Big Brother macht Ernst

Bild-Infos

Download

München (ots)

Kohldampf im Container! Matratzenmangel, Partnerkostüme und Maulsperren als Bestrafungen für Regelverstöße, kein Wocheneinkauf und ausschließlich Kohl als Nahrungsmittel - die vergangene Woche war für die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Big Brother" der blanke Horror. Jetzt erwartet sie ein neues Grauen: Ab sofort kann die Zeit im Container für jede und jeden von ihnen an jedem Tag zu Ende sein, denn der große Bruder erhöht die Schlagzahl der Auszüge und stellt seinen Bewohner:innen bis zum Finale in zwei Wochen regelmäßige, unerwartete Exits in Aussicht.

Die Angebote der Woche: Waxing gegen Kippen, Kostüme für Matratzen!

Wegen erneuter Regelverstöße der Bewohner hat Big Brother die Verlängerung der Horrorwoche ausgerufen, die Nerven im Container liegen blank. Doch der große Bruder lässt sich auf einen Deal mit Tino, Dino und Stefan ein: "Jeder von euch dreien muss mindestes ein Bein wachsen lassen, dann bekommt ihr entweder warmes Wasser, eure Matratzen oder eure Rauchwaren zurück." Die Entscheidung steht schnell fest: Die Raucher sollen ihre Kippen zurückbekommen. Doch der Preis dafür ist schmerzreich! Als sich Andriana und Nadiem Dinos Bein vornehmen, schreit der 27-Jährige auf, auch Stefan verzieht bei der Tortur schmerzvoll das Gesicht und Tino stöhnt: "Das ist richtig Horror." Stolz präsentiert das Trio die enthaarten Beine im Sprechzimmer... Und der große Bruder bietet einen weiteren Deal an: Wenn Andriana und Dino Hühner-Kostüme tragen, bekommen die Bewohner ihre konfiszierten Matratzen zurück. Unter großem Gegacker schlüpfen die beiden in ihre neuen Outfits und Containerchef Marcel scherzt: "Heute Abend gibt es Nuggets."

Erster Exit am Montag: Für Andriana, Saskia oder Dino ist die Reise bei "Big Brother" vorbei

Wer muss den Container verlassen? Am heutigen Montagabend fällt die Entscheidung zwischen den Nominierten Saskia (41, Nienburg), Andriana (21, Offenbach am Main) und Dino (27, Eschweiler). Wen wollen die Zuschauer:innen weiterhin sehen? Heute Abend fällt im 24-Stunden-Livestream auf Joyn und bei "Big Brother - Die Show" ab 19:15 Uhr live auf sixx die Entscheidung über den nächsten Auszug.

Die Schonfrist ist vorbei: Big Brother zieht das Exit-Tempo an

Zwei Wochen vor dem Finale kann sich niemand mehr sicher sein: Jederzeit kann das WG-Leben für eine Bewohnerin oder einen Bewohner vorbei sein. Am Montagabend beginnt direkt im Anschluss an den Exit die nächste Nominierung: Per Glücksspiel gelangt ein Bewohner auf die Exit-Liste - und darf sich zwei Gegner:innen frei wählen, gegen die er oder sie im Zuschauervoting in der Joyn-App antreten möchte. Der nächste Exit folgt noch diese Woche.

Kein Aprilscherz: Jenny Elvers zieht am Dienstag bei "Big Brother" ein

Sie gewann 2013 die erste Staffel "Promi Big Brother", jetzt zieht sie als Promi-Gast in den "Big Brother"-Container: Schauspielerin Jenny Elvers steht in dieser Woche den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Rat und Tat zur Seite - und beeinflusst auch mit einer Nominierungsstimme ihr Zusammenleben. Ihren Einzug sehen die Zuschauer:innen am Dienstag, 1. April, live ab 19:15 Uhr im 24/7-Stream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" auf sixx.

Informationen zu allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Fotomaterial und alles zur Sendung finden Sie auf der "Big Brother"-Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother.

"Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr live auf Joyn

"Big Brother"-Tageszusammenfassungen - montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn

"Big Brother - Die Show" - montags bis freitags, um 19:15 Uhr live auf Joyn und auf sixx

Hashtag zur Sendung: #BigBrotherDE

Pressekontakt: Kevin Körber, Lisa Wittke Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129 kevin.koerber@seven.one / lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191 clarissa.schreiner@seven.one Joyn Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell