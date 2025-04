Joyn

Diese Woche bei "Big Brother": Reality-Star Danni Büchner zieht in der Finalwoche als Promi-Gast in den Container

Bild-Infos

Download

München (ots)

Big Brother läutet die Finalwoche ein! Bevor am Montag, 14. April, der Sieger oder die Siegerin von "Big Brother" 2025 gekürt und mit 50.000 Euro belohnt wird, kommen die Bewohnerinnen und Bewohner auf der Zielgerade nochmal ins Zittern: Drei Personen müssen den Container noch verlassen, bevor der große Bruder seine Finalaufstellung gefunden hat. Wer hat in den vergangenen sechs Wochen die meisten Sympathien bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gesammelt? Für wen platzt der Traum kurz vor dem Finale?

Sextalk im "Big Brother"-Container

Die Bewohner liegen in ihren Betten, doch an Schlaf ist noch nicht zu denken. Der Grund: Es geht um Sex! Dino (27, Eschweiler) zeigt sich als Frauenversteher und erklärt: "Es sollen nicht nur die Männer Spaß haben, die Frauen müssen auch ordentlich was davon haben." Stefan (23, Innsbruck) gesteht, dass er sich noch nie getraut hat, einer Frau zu sagen, wenn ihm beim Sex etwas nicht gefällt: "Auch wenn sie mich da unten beißt." Marcel (40, Köthen) blickt ungläubig, während Ulrike (41, Dortmund) fragt: "Wie, dann lässt du dir da lieber reinbeißen, anstatt zu sagen, das kannst du mal sein lassen?" Dino ist konsterniert und entgegnet: "Dann belügst du dich ja selber." Promi-Gast Jenny Elvers findet ebenfalls eindeutige Worte: "Das ist ja nicht Sinn der Sache. Und ich sage dir eins: Die weiß das dann ja nicht und macht es beim nächsten Mal wieder. Weil sie denkt, das hat den ja total scharf gemacht." Völlig unverständlich findet die Schauspielerin, dass auch viele Frauen ihren Orgasmus vortäuschen: "Warum? Sag doch, was dir gefällt. Du musst schon zeigen oder kommunizieren, was du magst." Mit diesen weisen Worten schlummern die letzten neun Bewohner schließlich ein...

Für Julia oder Saskia ist die Reise bei "Big Brother" noch heute vorbei

Wer muss den Container noch heute verlassen? Saskia (41, Nienburg) und Julia (30, Leipzig) sind nominiert. Wen wollen die Zuschauer:innen auch in der Finalwoche weiterhin sehen? Heute Abend fällt im 24-Stunden-Livestream auf Joyn und bei "Big Brother - Die Show" ab 19:15 Uhr live auf sixx die Entscheidung. Direkt im Anschluss lässt der große Bruder die Reality-WG offen nominieren: Wer soll den Container verlassen? Für die Bewohner:innen mit den meisten Stimmen beginnt das Zittern erneut.

Finaler Promi-Besuch: Reality-Ikone Danni Büchner zieht ein

In der Finalwoche wird Danni Büchner als Promi-Gast im "Big Brother"-Container wohnen. Die Reality-Ikone hat selbst schon an zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen (u.a. "Promi Big Brother" 2021, "Das große Promi-Büßen" 2023) und stellt die Bewohnerinnen und Bewohner ein letztes Mal auf die Probe: Wer könnte sich als künftiger Reality-Star hervortun? Ihren Einzug sehen die Zuschauer:innen am Dienstag, 8. April, live ab 19:15 Uhr im 24/7-Stream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" auf sixx.

Big Brother gönnt seinen Bewohnern eine Woche in Saus und Braus

Sie haben die Horrorwoche überstanden, mit begrenzten Lebensmitteln hausiert und wenig Schlaf bei Aufgaben der Woche bekommen. Doch in der Finalwoche lässt der große Bruder nun Belohnungen für seine Bewohner:innen springen: Beim Wocheneinkauf spendiert er ein größeres Budget, damit sie die letzte Zeit im Container schlemmen können. Zum Ende der Woche wird es emotional: Big Brother überrascht die Wohngemeinschaft mit langersehnten Grußbotschaften von ihren Liebsten. Und sobald die Finalist:innen der Staffel feststehen, lässt er natürlich eine fette, fette Party steigen.

Informationen zu allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Fotomaterial und alles zur Sendung finden Sie auf der "Big Brother"-Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother.

"Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr live auf Joyn

"Big Brother"-Tageszusammenfassungen - montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn

"Big Brother - Die Show" - montags bis freitags, um 19:15 Uhr live auf Joyn und auf sixx

Hashtag zur Sendung: #BigBrotherDE

Pressekontakt: Kevin Körber, Lisa Wittke Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129 kevin.koerber@seven.one lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191 clarissa.schreiner@seven.one Joyn Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell