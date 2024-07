ZDF

"37°": "Arbeitskräfte weltweit gesucht"

ZDF-Reportagereihe begleitet Brasilianerin und Tunesier bei ihrem Start in Deutschland

Deutschland hat einen Fachkräftemangel: Die "37°"-Reportage "Arbeitskräfte weltweit gesucht" stellt zwei Menschen vor, die ihre Heimat verlassen haben, um in Deutschland zu arbeiten. Elaine (37) kommt aus Brasilien, Yassin (26) aus Tunesien. Neun Monate lang haben die Autoren Enrico Demurray, Charlotte Gerling und Nikolaus Tarouquella-Levitan die beiden bei ihrem Start in Deutschland begleitet. Die "37°"-Reportage ist am Dienstag, 23. Juli 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Elaine (37) aus Brasilien hat Pflege studiert, war als Pflegeleiterin der Notaufnahme und Intensivstation einer Klinik in São Paulo tätig. Sie ist verheiratet und hat einen achtjährigen Sohn. Europa ist ein Traum für sie, die hohe Kriminalitätsrate in São Paulo einer der Gründe, ihre Heimat zu verlassen. "Zur Früh- oder Spätschicht kann ich nicht alleine fahren. Entweder werde ich vergewaltigt oder ausgeraubt." In Deutschland hofft sie auf Sicherheit und mehr Lebensqualität – besonders ihrem Sohn möchte sie das ermöglichen. Elaine geht zunächst allein nach Düsseldorf, später soll die Familie nachkommen. Leicht wird es nicht für die Brasilianerin. Wird sie es trotz Sprachbarriere, Schwierigkeiten mit den Behörden und der großen Sehnsucht nach ihrer Familie schaffen, sich in Deutschland zuhause zu fühlen?

Yassin (26) kommt aus Sousse, einer Stadt an Tunesiens Küste. Nach dem Abitur arbeitete er dort als Lkw-Fahrer. Ein Beruf, für den er in seiner Heimat neben dem Führerschein und einem Praktikum keine weitere Qualifikation benötigt. In Deutschland ist das anders: Bei einer hessischen Spedition lässt sich Yassin dreieinhalb Jahre lang zum Berufskraftfahrer ausbilden. Die in Tunesien erworbenen Führerscheine werden im europäischen Ausland nicht anerkannt, er muss die Prüfungen erneut bestehen. Yassin ist "hochmotiviert und sehr gut", schwärmen sein Ausbildungsleiter und seine Berufschullehrerin. Bald steht seine Abschlussprüfung an. Wird der junge Mann, der die deutsche Sprache in einem Intensivkurs lernt, es zur Fachkraft auf dem deutschen Arbeitsmarkt schaffen? Wenn, dann wünscht er sich eine kleine Wohnung, in die er Freunde einladen kann. Sein jetziges Zimmer ohne Küche ist dafür nicht geeignet. Dabei hat Gastfreundschaft in seiner Heimat einen sehr hohen Stellenwert.

