ZDF-"frontal" präsentiert: Neue Folgen aus dem "Satire Labor"

Die "frontal"-Satiriker Werner Doyé und Andreas Wiemers öffnen zum zweiten Mal ihr "Satire Labor": Ab dem 22. Juli 2024 werden sie viermal montags in der ZDFmediathek gesellschaftliche und politische Schlüsselthemen mit wissenschaftlicher Gründlichkeit sezieren.

Wie beeinflussen Social-Media-Plattformen die Demokratie und warum ist die deutsche Bildung so schlecht? In vier neuen Folgen aus dem "Satire Labor" widmen sich Werner Doyé und Andreas Wiemers aus der "frontal"-Redaktion des ZDF erneut großen aktuellen Themen: So wird in der Episode zum Thema Klimawandel die jüngste Diskussion um die Atomkraft gründlich gegen den Strich gebürstet. Eine weitere Episode nimmt die soziale Gerechtigkeit in den Fokus und geht der Frage nach: Was ist dran am Streit um das Bürgergeld? Und warum gibt es in Deutschland immer noch keine vernünftige Erbschaftssteuer?

Mit dabei: Schauspielerin Judith Richter

Die "frontal"-Satiriker arbeiten in den neuen, jeweils rund 15 Minuten langen Folgen aus dem "Satire-Labor" mit einer Mischung aus Animationsfilmen, überraschenden O-Tönen und gewissenhafter Recherche. Und sie haben sich dafür Verstärkung geholt: Schauspielerin Judith Richter, unter anderem aus der ZDF-Comedy-Serie "Sketch History" bekannt, übernimmt im "Satire-Labor" diverse Rollen, von der Sprecherin der Automobilindustrie bis zur Staatssekretärin im bayerischen Bildungsministerium.

Werner Doyé und Andreas Wiemers hatten in der ersten Staffel des "Satire Labors" den Mobilitätscheck für Deutschland gemacht, sechs Fakten zur Energiewende beleuchtet und die Bundeswehr sowie die AfD unter das Satire-Mikroskop gelegt. Die beiden Satiriker sind bekannt durch ihre Rubrik "Toll!", die am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr im ZDF jede "frontal"-Sendung abrundet. Seit 2004 bieten beide zudem verlässlich im Dezember den "satirischen Jahresrückblick" im ZDF.

