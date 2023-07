RTLZWEI

Homeentertainment-Tipp: "Die Retourenjäger" - Schatz oder Schrott: Verkaufs-Königin Panagiota Petridou bringt bei RTLZWEI alles unter den Hammer

Ein Audio

230720_OTP_Retourenjaeger.mp3

MP3 - 2,2 MB - 02:27 Download Your browser does not support the audio element.

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Hier mal fix was eingekauft, da noch ein Klick und der Online-Einkaufswagen ist voll. Was nicht passt oder gefällt, kann man ja wieder zurückschicken. Im letzten Jahr kamen auf diese Weise rund 1,3 Milliarden Artikel zurück zu ihren Verkäufern. Nur die wieder zu verpacken, macht oft viel Arbeit und verursacht zusätzliche Kosten. Deshalb werden etliche Retouren auf Paletten verfrachtet und an Großhändler verkauft. Bei RTLZWEI und Panagiota Petridou kommen diese nun unter den Auktionshammer. "Die Retourenjäger" sind nämlich (ab 31.7.) mit sechs brandneuen Folgen zurück. Was uns erwartet, verrät uns die Verkaufs-Königin jetzt selbst.

1. Panagiota, du bringst palettenweise Retouren an den Mann oder die Frau. Was genau kommt denn jetzt bei dir unter den Hammer?

O-Ton 1 (Panagiota Petridou, 28 Sek.): "Also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, was jeder von uns irgendwann mal in irgendeiner Form mal bestellt hat und mit Sicherheit auch wieder zurückgesendet hat. Also, da gibt's Deko-Artikel, Haushaltswaren, Kinderspielzeug oder Gartenartikel, Klamotten, ja und sogar Erwachsenenspielzeug und Sachen für den Tierbedarf. Also, da ist alles dabei. Das Witzige an der Nummer ist eigentlich, dass die Bieter die Palette nur ganz kurz sehen können und die bieten quasi blind auf die zurückgeschickten Waren."

2. Das heißt, die kaufen buchstäblich die Katze im Sack?

O-Ton 2 (Panagiota Petridou, 24 Sek.): "Ja, auf jeden Fall. Dass eine Katze dabei ist, also irgendein Nippes, kann durchaus sein. Das erfährt der Gewinner natürlich in der Auktion erst, genau wie die Zuschauer auch, wenn die Palette entgegengenommen wird und ersteigert wird. Das kann natürlich dann entweder ein riesen Schatz sein, oder aber eben auch Schrott. Vorher können die Bieter nur einen ganz kurzen Blick auf die abgedeckte Palette werfen und müssen dann einschätzen, ob es sich lohnt mitzubieten, oder eben auch nicht."

3. Für die, die nicht bieten wollen, hast du als Verkaufsprofi aber doch sicher ein paar unschlagbare Argumente parat, um sie vom Mitbieten zu überzeugen, oder?

O-Ton 3 (Panagiota Petridou, 26 Sek.): "Ja, man kennt das ja selber, wenn man irgendwo mal online mitgeboten hat, ne. Man steckt sich gegeneinander an, man gönnt sich vielleicht die Palette dann selber nicht. Ich stachele die Leute natürlich dann auch gerne vor Ort noch mal an, und sage: 'Mensch, lass' dir das nicht entgehen! Hast du denn nicht gesehen, was da wirklich für ein Schatz drauf ist? Habt ihr richtig geguckt?' Und dann ist das eine Kombination aus Neugier und Ehrgeiz und das befruchtet sich dann untereinander sehr gut und ich gebe da natürlich dann gerne meine Verkaufsspitzen mit in die Auktion."

4. Weißt du eigentlich vorher, was auf der Palette ist, die gerade versteigert wird? Und hast du dann vielleicht auch mal ein schlechtes Gewissen, wenn sich rausstellt, dass du den Preis für absoluten Schrott total in die Höhe getrieben hast?

O-Ton 4 (Panagiota Petridou, 29 Sek.): "Leider weiß ich nicht, was vorher drauf ist. Weil, ich glaube, ich wäre dann doch beeinflusst natürlich und hätte dann geschaut, vielleicht dann den Preis doch nicht so hoch zu jagen. Denn manchmal tut's mir auch ein bisschen leid, weil ich denk mir: 'Oh.' Ich habe selber ja auf die Paletten geschaut und dachte mir: 'Oh, das ist bestimmt was richtig Tolles.' Und dann entpuppt sich das dann doch eher als der Zonk. Und das ist natürlich dann manchmal ein bisschen - ja - zähneknirschend. Aber so ist das Spiel, weil genauso gut, wie man einmal ins Klo greift, greift man natürlich dann auch manchmal nach den Diamanten, die man darin findet."

5. Als Auktionsleiterin hast du ja die Bieter in der Hand. Wie, glaubst du, wäre es, mal auf der anderen Seite zu sein und den Hammer gegen die Bieterkarte zu tauschen?

O-Ton 5 (Panagiota Petridou, 26 Sek.): "Ich glaube, dass ich ein sehr guter Bieter wäre, weil ich sehr neugierig bin und auch gerne was riskiere. Ich komme ja auch aus dem Verkauf. Und wer nichts wagt, der gewinnt auch nichts. Also für mich wäre es natürlich - muss immer gucken, dass das Budget passt, was du dafür zur Verfügung hast. Aber ich hätte gerne meine Moderationskarten gegen eine Bieterkarte mal getauscht zwischendurch, vor allem, wenn es sich natürlich ordentlich gelohnt hat, ne. Da wünscht man sich schon, dass mal was von der Palette fliegt für die Moderatorin."

Verkaufsprofi Panagiota Petridou über die neue Staffel von "Die Retourenjäger". Vielen Dank!

Verabschiedung: "Sehr gerne. Bis dann!"

Abmoderationsvorschlag: Schatz oder Schrott? Wenn Sie wissen wollen, wer den richtigen Riecher hat und wessen vermeintlicher Super-Coup ein echter Flop ist - die neuen sechs Folgen "Die Retourenjäger" mit Panagiota Petridou gibt's ab 31. Juli immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell