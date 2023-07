RTLZWEI

Neue Folgen ab 31. August: "Die Retourenjäger" mit Panagiota Petridou zurück bei RTLZWEI

Verkaufsexpertin Panagiota Petridou moderiert und auktioniert Retourenpaletten

Händlerinnen und Händler im Wettstreit um den großen Gewinn

Ausstrahlung ab 31. August, montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten - verkauft! Panagiota Petridou schwingt in den neuen Folgen "Die Retourenjäger" wieder den Auktionshammer. Versteigert werden Paletten mit verschiedensten Retouren. Diese befinden sich gut verpackt unter einer großen Containerbox. Nur für einen kurzen Moment wird diese angehoben, sodass erahnt werden kann, um welche Waren es sich handelt. Wer hat den richtigen Riecher und erkennt den Schatz? Wer kann den Deal seines Lebens machen oder wer verzockt sich und ersteigert eine ganze Retoure voller Schrott? RTLZWEI zeigt sechs neue Folgen ab dem 31. August, immer montags, um 20:15 Uhr.

Ob Kleidung, Spielwaren oder Elektronikartikel die Deutschen lieben es, Dinge online zu bestellen. Doch so schnell die Produkte auch im online Warenkorb landen, so schnell merken Konsumentinnen und Konsumenten auch, dass die Ware nicht gefällt, passt oder nicht mehr benötigt wird. Die Folge daraus? Die Produkte werden wieder massenweise zurückgeschickt. Allein im vergangenen Jahr kam Deutschland auf 1,3 Milliarden retournierte Artikel. Da es oftmals zu teuer ist, die Retouren wieder ins Warenhaus einzusortieren, werden die Produkte auf Paletten verfrachtet und an Großhändler verkauft - nicht selten nur zu einem Bruchteil des Originalpreises.

Und hier kommen die Händlerinnen und Händler von "Die Retourenjäger" ins Spiel. Denn die Profis wittern ihre Chance, eine vermeintlich hochwertige Palette günstig zu ersteigern. Doch da sie nur einen kurzen Blick erhaschen können, benötigen sie die richtige Spürnase. Befinden sich vielleicht neue Möbelstücke, teure Fernseher oder Markenartikel darunter? Oder handelt es sich nur um billige oder sogar defekte Produkte? Nur wer hier unter Zeitdruck mit Adleraugen die Palette sorgfältig inspiziert und die Hinweise der Verkäuferinnen und Verkäufer gut kombiniert, kann eine mögliche Niete von einem rentablen Retourenschatz unterscheiden!

Die Sendung wird moderiert von der Verkaufsexpertin Panagiota Petridou, die auch den Auktionshammer schwingt. Dabei erlebt sie so manch hitziges Wettbieten der Händlerinnen und Händler im Kampf um den vermeintlich höchsten Gewinn.

Produziert wird die Sendung von der UFA Show & Factual GmbH.

"Die Retourenjäger" - ab dem 31. Juli wöchentlich um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind danach weitere 30 Tage lang auf RTL+ kostenlos abrufbar.

Über "Die Retourenjäger":

In der Show versuchen Händlerinnen und Händler zurückgeschickte Retouren günstig zu ersteigern. Dabei wissen sie aber bis zum Ende nicht, was sich auf der Palette hinter der Folie verbirgt. Einzig 30 Sekunden vor Auktionsbeginn bekommen sie einen kurzen Einblick auf die Palette. Dann müssen sie entscheiden, ob sich die Jagd lohnt.

