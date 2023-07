RTLZWEI

Shooting-Time und Zeit für Überraschungen in der neuen Folge

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

München

Daniela, Lucas und Sophia beim Werbekampagnendreh in München

Mutter-Tochter-Tag mit Iris und eine Überraschung für Daniela

Am 12. Juli eine neue Folge, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Für Daniela, Lucas und Töchterchen Sophia geht es für einen Werbekampagnendreh auf nach München. Gemeinsam setzt sich die Familie gekonnt in Szene und rockt die Dreharbeiten. Zurück auf Mallorca wartet auf Daniela neben einem spaßigen Mutter-Tochter-Tag noch eine wunderschöne Überraschung von Lucas. Was die Katze hier erwartet, gibt es heute, am 12. Juli 2023 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

Servus aus der bayerischen Hauptstadt München! Hier findet für Daniela, Sophia und Lucas der große Werbekampagnendreh statt. Die Aufregung ist spürbar, schließlich geht es um viel: Die Performance der kommenden Stunden entscheidet darüber, wie die großen Werbeposter von ihnen aussehen werden. Rein in die pinken Outfits und los geht es mit den Dreharbeiten! Sophia, der kleine Medienprofi, hat sichtlich Spaß vor der Kamera und vor allem daran mit Mama und Papa rumzualbern. Zurück auf der schönsten aller Sonneninseln - Mallorca - geht es ebenso spaßig weiter. Daniela überrascht Neu-Single Mama Iris mit einer Stylistin, die Iris so richtig aufhübschen soll. Im Anschluss will Dani noch schöne Bilder von ihrer Mutter knipsen und auf einer Dating-Plattform hochladen. Ob sich die Katzen-Mama auf die Pläne ihrer Tochter einlassen wird?

Ein Familienevent jagt diese Woche das nächste, doch jetzt steht erstmal Daniela im Fokus, denn: Lucas hat von Musikproduzent Christian Geller das fertige Musikvideo zu Danielas Song "So bin ich und so bleib ich" erhalten und will seine Liebste damit überraschen. Für einen besonders schönen Moment hat er in einer kleinen, einsamen Bucht einen Pavillon mit pinker Deko, Kerzen, einigen Snacks und eben auch einem Monitor organisiert. Lucas packt die völlig ahnungslose Daniela samt Iris und Sophia ein und ab geht's an den Strand. Wie die Mädels darauf reagieren werden, bleibt abzuwarten.

Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany.

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Alle Folgen der neuen Staffel sendet RTLZWEI komplett barrierefrei mit Audiodeskription und Untertiteln.

Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.

