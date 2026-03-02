PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

Geändertes Thema bei "hart aber fair" am Montag, 2. März 2026, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots)

Das Thema: Angriff auf Irans Regime: Wohin führt der neue Krieg?

Die Gäste:

Stephan Mayer (CSU): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages

Daniela Sepehri: deutsch-iranische Studentin und Social-Media-Beraterin

Michael Wolffsohn: Historiker

Isabel Schayani: Journalistin und "Weltspiegel"-Moderatorin

Ralf Stegner (SPD): Außenpolitiker und Mitglied des Bundestages

Seit dem Wochenende eskaliert die Lage in Nahost. Israel und die USA bombardieren die Machthaber in Iran. Das Regime schießt Raketen auf Israel sowie auf weitere US-Verbündete in der Golf-Region. Nach dem Tod des Ajatollahs und wichtiger Führungspersönlichkeiten ist unklar, ob sich das Regime in Teheran halten kann. Wie geht es nun in Iran weiter? Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Welche Rolle kann Deutschland jetzt übernehmen?

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar:

X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de

Redaktion: Torsten Beermann (WDR)

