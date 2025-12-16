PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW IPEX-Bank mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Wasserstoffkernnetz in Deutschland

Frankfurt am Main (ots)

Die KfW IPEX-Bank stellt Nowega, einem der 16 Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, 150 Millionen EUR zur Verfügung, weitere 30 Millionen EUR werden von der DekaBank beigesteuert. Nowega plant in den kommenden Jahren ein umfangreiches Investitionsprogramm in die Wasserstoff- und Gasinfrastruktur. Die vorliegende Finanzierung dient dem Umbau und der Erweiterungen von Wasserstoffinfrastruktur sowie dem Ausbau von Biogasinfrastruktur. HKCF hat ihren langjährigen Kunden Nowega bei den langfristigen Finanzierungsverträgen für dieses Investitionsvorhaben beraten.

Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur soll im Wesentlichen aus der Umstellung vorhandener Gasleitungen erfolgen - erste Gasleitungen wurden in Vorbereitung auf den künftigen Wasserstofftransport bereits erfolgreich umgebaut. Die KfW IPEX-Bank hatte Nowega dafür bereits 2020 ein Darlehen in Höhe von 40 Millionen EUR zur Verfügung gestellt.

Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank: "Wir freuen uns sehr, erneut unseren Kunden Nowega unterstützen zu können. Der Erhalt und Ausbau der deutschen und europäischen Energieinfrastruktur ist ein zentrales Anliegen unserer Bank, und mit unserer Finanzierung für das Wasserstoffkernnetz tragen wir zur Transformation der Energieversorgung sowie zur Versorgungssicherheit bei."

Über Nowega GmbH

Die Nowega GmbH ist ein Fernleitungsnetzbetreiber mit Sitz in Münster. Das Tochterunternehmen der Erdgas Münster GmbH betreibt, wartet und vermarktet mit seinen rund 150 Mitarbeitenden insgesamt 1.500 Kilometer Gashochdruckleitungen. Das Leitungsnetz erstreckt sich von der niederländischen Grenze quer durch Niedersachsen und Teile Nordrhein-Westfalens bis in das Wendland und ist Teil der innereuropäischen Transportwege für Erdgas. Nowega ist Teil der Wasserstoffinitiative GET H2 und an mehreren Projekten zum Aufbau des Wasserstoffnetzes für Deutschland beteiligt.

Pressekontakt:

Antje Schlagenhaufer
E-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-4001
www.kfw-ipex-bank.de

Original-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW IPEX-Bank mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KfW IPEX-Bank
Weitere Storys: KfW IPEX-Bank
Alle Storys Alle
  • 07.11.2025 – 09:45

    KfW IPEX-Bank: Finanzierung für S-Bahn Rhein-Ruhr

    Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt mittels eines bilateralen Kreditvertrags knapp EUR 300 Mio. für die S-Bahn Rhein-Ruhr zur Verfügung. Kreditnehmer ist der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der als Auftraggeber für die S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz D) 36 moderne, elektrisch betriebene S-Bahn Triebzüge (EMUs) des Typs FLIRT XL von Stadler Deutschland GmbH finanziert. Die VIAS Rail GmbH wird ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:44

    KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Rekordfinanzierung für Windenergie-Ausbau in Deutschland

    Frankfurt am Main (ots) - - Vervierfachung der Kapazitäten bestehender Windparks durch Repowering - Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit rund 110 Mio. EUR als eine der führenden Banken an einer Konsortialfinanzierung für den Ausbau der Windenergie in Deutschland. Das Gesamtvolumen der Finanzierung für das deutsche ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:37

    KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH

    Frankfurt am Main (ots) - - Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung für Deutschland - Aufbau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes Die KfW IPEX-Bank prolongiert die seit 2022 bestehende Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH ("THE"). Es handelt sich um die dritte Verlängerung unter Beibehaltung des bestehenden Bankenkonsortiums aus Commerzbank, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren