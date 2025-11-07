PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW IPEX-Bank mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für S-Bahn Rhein-Ruhr

Frankfurt am Main (ots)

Die KfW IPEX-Bank stellt mittels eines bilateralen Kreditvertrags knapp EUR 300 Mio. für die S-Bahn Rhein-Ruhr zur Verfügung.

Kreditnehmer ist der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der als Auftraggeber für die S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz D) 36 moderne, elektrisch betriebene S-Bahn Triebzüge (EMUs) des Typs FLIRT XL von Stadler Deutschland GmbH finanziert. Die VIAS Rail GmbH wird ab Ende 2029 das Netz betreiben.

"Wir freuen uns sehr, erneut unseren langjährigen Kunden VRR sowie den europäischen Hersteller Stadler unterstützen zu können" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit unserer Finanzierung tragen wir zu einem attraktiven Angebot für die Passagiere im Einzugsbereich des VRR bei und unterstützen den Umstieg von der Straße auf die Schiene und somit die Verkehrswende in den Städten und Kommunen."

Oliver Wittke, Vorstandssprecher des VRR: "Hochwertige Schienenfahrzeuge gehören zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen für unsere Kunden im SPNV. Wir freuen uns, dass die Modernisierung des Nahverkehrs mit attraktiven Finanzierungslösungen und Konditionen unterstützt und so eine klimafreundliche Mobilität im Sinne unserer Fahrgäste gefördert wird."

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist einer der größten Verkehrsverbünde Europas und stellt ÖPNV-Leistungen für 7,8 Millionen Einwohner in seinem Verkehrsraum zur Verfügung.

Pressekontakt:

Antje Schlagenhaufer
E-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-4009
www.kfw-ipex-bank.de

Original-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW IPEX-Bank mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KfW IPEX-Bank
Weitere Storys: KfW IPEX-Bank
Alle Storys Alle
  • 03.11.2025 – 10:44

    KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Rekordfinanzierung für Windenergie-Ausbau in Deutschland

    Frankfurt am Main (ots) - - Vervierfachung der Kapazitäten bestehender Windparks durch Repowering - Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit rund 110 Mio. EUR als eine der führenden Banken an einer Konsortialfinanzierung für den Ausbau der Windenergie in Deutschland. Das Gesamtvolumen der Finanzierung für das deutsche ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:37

    KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH

    Frankfurt am Main (ots) - - Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung für Deutschland - Aufbau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes Die KfW IPEX-Bank prolongiert die seit 2022 bestehende Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH ("THE"). Es handelt sich um die dritte Verlängerung unter Beibehaltung des bestehenden Bankenkonsortiums aus Commerzbank, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren