RTL+ triumphiert mit Kampfsport-Spektakel: 1,33 Millionen Views für OKTAGON 69

Köln (ots) - Der April auf RTL+ hat wieder jede Menge neue Streaming Highlights im Gepäck - und eine Extraportion Herzklopfen, Eifersucht und künstliche Intriganz. Denn ab dem 28. April heißt es: "Ex on the Beach" - Staffel 6! In 18 brandneuen Folgen treffen flirtwillige Singles auf ihre verflossenen Liebschaften, große Gefühle und alte Dramen. Doch wer glaubt, hier das Liebesglück zu finden, hat die Rechnung ohne ...

mehr