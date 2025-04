RTL+

Ring frei für "Uppercut"

Starbesetzte Kinoproduktion feiert deutsche Streaming-Premiere auf RTL+

Köln (ots)

Nach der erfolgreichen Kino-Premiere im Januar 2025 startet das mitreißende Boxerdrama "Uppercut" heute exklusiv auf RTL+. Mit "Uppercut" präsentiert Regisseur Torsten Rüther die US-Neuauflage seines deutschen Werks "Leberhaken". Die Hauptrollen in dem Remake übernehmen Hollywoodstar und Golden-Globe-Gewinner Ving Rhames ("Pulp Fiction", "Mission: Impossible") und die deutsche Newcomerin Luise "Luiii" Großmann.

In "Uppercut" trifft Toni (Luiii), auf der Suche nach Anerkennung, auf Elliott (Ving Rhames), einen desillusionierten Ex-Boxer, der ein heruntergekommenes Gym in Bushwick, New York, leitet. Was als Widerstand beginnt, wird zu einer tiefen Bindung, die weit über das Boxen hinausgeht. Gemeinsam entdecken sie die Kraft von Respekt und den Mut, ihre Überzeugungen zu hinterfragen. Jahre später, als Box-Managerin und Mutter, muss Toni lernen, beiden Rollen gerecht zu werden - im Ring und im Leben.

Die Vorlage "Leberhaken" war ursprünglich als kurze Szene für ein Showreel der späteren Hauptdarsteller:innen Hardy Krüger jr. und Luise Großmann gedacht, wurde dann aber von Torsten Rüther innerhalb weniger Tage zu einem vollständigen Drehbuch entwickelt und 2020 in nur drei Nächten in einem Boxclub in Berlin-Wedding verfilmt. Der Film war 2021 Eröffnungsfilm beim Internationalen Filmfest Oldenburg und fand dort große Beachtung.

Der Erfolg ebnete den Weg für die US-Neuauflage. "Uppercut" wurde 2023 von der deutschen Hello Moment Productions GmbH in Zusammenarbeit mit US-Partnern in Los Angeles und New York hergestellt. Neben Luiii, die den Film auch mitproduzierte, und Ving Rhames sind auch US-Shootingstar Jordan E. Cooper ("Pose", "Freakier Friday") und Golden-Globe-Gewinnerin Joanna Cassidy ("Blade Runner", "Falsches Spiel mit Roger Rabbit") in weiteren Rollen zu sehen. Das Drehbuch zu "Uppercut" wurde im März 2025 in die Library der Academy of Motion Picture Arts & Sciences, eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen von Materialien zur Filmgeschichte, Filmwissenschaft und Filmproduktion, aufgenommen.

Nach dem Kinostart in Deutschland im Januar feierte "Uppercut" im Februar im Verleih von Lionsgate seine US-Premiere. RTL Deutschland hat sich die Streamingrechte gesichert und zeigt "Uppercut" ab dem 1.4. exklusiv auf RTL+.

