Dstny

Dstny stärkt seine europäische UCaaS-Führungsposition mit der vierten Top-Platzierung in Folge auf dem Frost & Sullivan's 2024 Frost Radar™

Brüssel (ots/PRNewswire)

Dstny, ein führender europäischer Anbieter von cloudbasierter Geschäftskommunikation, hat sich erneut eine Spitzenposition auf dem Frost & Sullivan UCaaS Frost Radar™ 2024 gesichert. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem Dstny von Frost & Sullivan für seine kontinuierliche Innovation, sein strategisches Wachstum und sein Engagement für die Bereitstellung von erstklassigen UCaaS-Lösungen (Unified Communications as a Service) ausgezeichnet wurde.

„Dstny hat sich unter die führenden UCaaS-Anbieter Europas katapultiert", so Robert Arnold, Industry Director, Information & Communications Technology bei Frost & Sullivan. „Sein vielseitiger Ansatz ermöglicht eine differenzierte Marktpräsenz im Vergleich zu vielen anderen Anbietern. Darüber hinaus ist Dstnys Fähigkeit, native mobile UCaaS bereitzustellen, ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal und ein Wachstumskatalysator, da sich europäische Unternehmen an verteilte, entfernte und hybride Belegschaften anpassen."

Dstny entwickelt sein führendes, auf KMUs ausgerichtetes Mobile-First UCaaS weiter. Bis heute liefert Dstny die marktführende Teams-Sprachintegration durch Call2Teams und bietet Multi-UCaaS-Fähigkeit mit seinem BYOC-Angebot – Carrier Automate.

„Unsere gestärkte Position auf dem Frost & Sullivan Radar 2024 bestätigt unser Engagement, Unternehmen eine nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Wir werden auch weiterhin die Grenzen der Innovation verschieben, um Lösungen bereitzustellen, die es Unternehmen ermöglichen, auf dem dynamischen Markt von heute flexibel, vernetzt und produktiv zu bleiben. Und wir freuen uns, Anfang 2025 unsere mit Spannung erwartete Lösung Dstny Converge auf den Markt zu bringen, mit der Service Provider FMC einfacher denn je nutzen können", sagte Neil Greenwood, VP of Product bei Dstny.

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter: www.dstny.com

Für weitere Informationen:

Christian Hed – CMO, Dstny

E-Mail: Christian.hed@dstny.com

Tel: +46707187603

Informationen zu Dstny Dstny ist ein führender europäischer Anbieter von cloudbasierter Unternehmenskommunikation, die sowohl direkt an Unternehmen als auch über Partner und Dienstanbieter geliefert wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das tägliche Leben seiner mehr als 3,5 Mio. Nutzer zu vereinfachen: Seine interaktiven Tools für die Geschäftskommunikation werden as-a-Service bereitgestellt und verbinden Mitarbeiter und Kunden über alle möglichen Kommunikationskanäle (Sprache, Video, Chat und andere).

Die Tools von Dstny sind mobile-first, lokal anpassbar, benutzerfreundlich und einfach zu integrieren. Durch die Kombination von innovativer Technologie mit engen Beziehungen zu Partnern und Dienstleistern sowie starken lokalen Teams kann Dstny die bestmögliche Benutzererfahrung bieten und die neuesten Anwendungen für Unternehmen in ganz Europa zugänglich machen.

Dstny hat seinen Hauptsitz in Zaventem und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern (Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Vereinigtes Königreich). Weitere Informationen: www.dstny.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581952/Dstny.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489523/Dstny_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dstny-starkt-seine-europaische-ucaas-fuhrungsposition-mit-der-vierten-top-platzierung-in-folge-auf-dem-frost--sullivans-2024-frost-radar-302334059.html

Original-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuell