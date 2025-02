RTL+

Die "Bushido und Anna-Maria"-Welt wird größer

Start neuer Folgen von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" sowie dem neuen Podcast "Zwischen Dubai und Köln" mit Anna-Maria und "die.kim"

Köln (ots)

Bushido und seine Frau Anna-Maria öffnen wieder die Tür zu ihrem Leben. Seit mehreren Jahren begleitet die erfolgreiche RTL+ Dokuserie den ungewöhnlichen und oft turbulenten Alltag der Großfamilie Ferchichi, die vor gut zweieinhalb Jahren mit den gemeinsamen sieben Kindern von Berlin in den Wüstenstaat Dubai gezogen ist. Ab dem 26.02. gibt es endlich wieder Neues aus dem Hause Bushido. In fünf neuen Folgen "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" gewähren der Rapper und seine Frau Anna-Maria erneut intime Einblicke in ihren besonderen Alltag. In den neuen Episoden, die auf RTL+ mit einer Doppelfolge starten und dann wöchentlich als Einzelfolge erscheinen, heißt es für die Ferchichis wieder Koffer bzw. Kartons packen, denn der Umzug in ein neues Haus steht an. Für Anna-Maria ein durchorganisiertes und mehrfach praktiziertes Projekt, für Bushido allerdings der Eintritt in die Stresshölle. Außerdem begleitet die Doku die Familie bei ihrem Sommerurlaub in Kroatien und bei einem aufregenden Trip zu einem Fußballturnier in Rom. Doch es ist nicht alles eitel Sonnenschein: Bushido muss nach seiner erfolgreichen Deutschlandtournee wieder in den Alltag in Dubai finden. Und das ist für ihn und seine Ehe eine echte Herausforderung...

Zudem gibt es noch ein "neues Baby" bei Anna-Maria: Ab dem 25.02. startet auf RTL+ der neue Podcast " Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim". Alle zwei Wochen sprechen die beiden Power-Frauen Anna-Maria und ihre langjährige Freundin und Influencerin Kim ehrlich, ungeschönt und mit einer ordentlichen Portion Humor über alles, was ihr Leben bewegt: Familie, Männer, Lifestyle, öffentliche Aufmerksamkeit und die Schatten- sowie Sonnenseiten des Ruhms. Insider-Gossip gibt es natürlich inklusive! Noch mehr aus der "Bushido und Anna-Maria"-Welt gibt es jede Woche Freitag in ihrem erfolgreichen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi".

Neue Folgen von "Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim" und "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" stehen immer eine Woche früher auf RTL+ zum Abruf bereit.

