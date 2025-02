Köln (ots) - Im Februar wird's auf RTL+ richtig spannend! Den Start macht die sechste Staffel von "Are You The One?" mit jeder Menge Drama und Herzklopfen, wenn die Kandidat:innen versuchen, ihr "Perfect Match" zu finden. Für den gemütlichen Filmabend mit Hollywood-Faktor sorgt der Blockbuster "Barbie" mit Margot Robbie. Serienfans können sich zudem auf die siebte und finale Staffel von "The Good Doctor" freuen. ...

