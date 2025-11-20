PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 48/25

Mainz (ots)

Woche 48/25

Di., 25.11.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 0.00 Uhr beachten:

 0.00     heute journal update

 0.15     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer   (VPS 0.14/HD/UT)
          Integration und Kulturclash
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. November 2026 

 0.45     Kandahar   (VPS 0.15)

 2.35     Neue Serie   (VPS 2.05)
          The Killing Kind

 3.20     The Killing Kind   (VPS 2.50)

 4.05     The Killing Kind   (VPS 3.35)

 4.50-    Bares für Rares – Händlerstücke   (VPS 5.05)
 5.30

(Die Wiederholung "WISO-Dokumentation: Die Zukunft des Handels - Zölle, Kriege, 
freie Märkte?" entfällt.)



Woche 49/25

Di., 2.12.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 0.00 Uhr beachten:

 0.00     heute journal update   

 0.15     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer   (VPS 0.14/HD/UT)
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Februar 2026 

 0.45     The Last Duel   (VPS 0.15)

 3.05     The Killing Kind   (VPS 2.35)

 3.50     The Killing Kind   (VPS 3.20)

 4.35     The Killing Kind   (VPS 4.05)

 5.20-    Bares für Rares – Händlerstücke   (VPS 4.50)
 5.30












Woche 50/25

Di., 9.12.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 0.30 Uhr beachten:

 0.30     heute journal update

 0.45     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer   (VPS 0.44/HD/UT)
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 5. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 5. Dezember 2026  

 1.15     Gran Turismo   (VPS 0.45)

 3.15     neoriginal   (VPS 2.45)
          Springflut

 4.35     neoriginal   (VPS 4.05)
          Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (1)

 5.20-    Bares für Rares - Händlerstücke   (HD/UT)
 5.30     Deutschland 2025

(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)



Woche 51/25

Di., 16.12.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 0.15 Uhr beachten:

 0.15     heute journal update

 0.30     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer   (VPS 0.29/HD/UT)
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 12. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 12. Dezember 2026  

 1.00     North Shore - Tod in Sydney   (VPS 0.30)

 1.45     North Shore - Tod in Sydney   (VPS 1.15)

 2.30     neoriginal   (VPS 2.00)
          Springflut

 4.00     neoriginal   (VPS 3.30)
          Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (2)

 4.45-    hallo deutschland   (VPS 5.00)
 5.30

(Die Wiederholung "WISO" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 20.11.2025 – 14:51

    ZDF-Programmänderung ab Woche 48/25

    Mainz (ots) - Woche 48/25 Sa., 22.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 11.05 Uhr beachten: 11.05 SOKO Wismar (VPS 11.10) 11.50 heute Xpress (VPS 11.55) 11.55 einfach Mensch (VPS 12.00) 12.10 Die Teufelsfeder (VPS 12.15) 13.45 Inga Lindström: Leg dich nicht mit Lilli an 15.10 heute Xpress (VPS 15.15) 15.15 Bares für Rares (VPS 15.20) 16.10 Die Rosenheim-Cops (VPS 16.15) (Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.) Woche ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:39

    Bares für Rares / PW 48

    Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!! Montag, 24. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Porzellanhahn, eine Brosche, Unterrichtsmaterial, zwei Manschettenknöpfe und zwei Pins, einen Kinematograf und ein Glas von K. Klepsch. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 28. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren