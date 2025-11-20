ZDF

Bares für Rares

PW 48

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Montag, 24. November 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Porzellanhahn, eine Brosche, Unterrichtsmaterial, zwei Manschettenknöpfe und zwei Pins, einen Kinematograf und ein Glas von K. Klepsch.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstag, 25. November 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bowle von Villeroy & Boch, einen Drehkran von Märklin, ein Armband, ein Gemälde von O. Lange, eine Leuchte und einen Anhänger.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mittwoch, 26. November 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren drei Leuchtreklamen, zwei Emaille- Leuchter, eine Brosche, eine Kugeluhr, ein Ähren-Symbol von Heinz Mack sowie ein Collier.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donnerstag, 27. November 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde, eine Schatulle mit Spieluhr, eine Brosche, ein Skatspiel, eine Glasschale von S. Borowski und einen Solitär-Herrenring.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freitag, 28. November 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche, einen Sonnenheizkörper, eine Deckelvase, einen Mignon VW Käfer, ein Schmuckset von Zoltan Popovits und eine Bronzebüste.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell