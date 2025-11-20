ZDF

"Bares für Rares" feiert Premiere auf ZDF-Twitch

Horst Lichter trifft PietSmiet im Livestream

Mainz (ots)

Auf dem Twitch-Kanal des ZDF kommt es am Montag, 24. November 2025, ab 18.30 Uhr in "Bares für Rares – Horst jeht op Twitch" zu einer besonderen Premiere: In einem Live-Special wird das ZDF-Format "Bares für Rares" erstmals auf der Livestream-Plattform zu sehen sein – und es ist das erste ZDF-Twitch-Format, das aus einem originalen TV-Set heraus produziert wird.

Vor der Kamera stehen "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter und Peter "Piet" Smits, Mitglied des bekannten Streaming-Kollektivs PietSmiet – populär für Gaming-Inhalte, Events und Talk-Formate auf Twitch und YouTube. Gemeinsam sprechen die beiden über die schönsten Momente der Sendung, reagieren live auf Highlight-Clips, teilen Anekdoten vom Treiben hinter den Kulissen und geben exklusive Einblicke ins Set.

Der Livestream verbindet authentische Gespräche, Spontaneität und Interaktion: Die Community kann über Live-Votings aktiv teilnehmen und mitgestalten. So entsteht ein Format, das die vertraute Welt von "Bares für Rares" mit der Dynamik und Nähe von Twitch zusammenführt – informativ, unterhaltsam und nah am Publikum.

Auch bekannte Streamerinnen und Streamer sind dabei: Auf der Suche nach neuen Fundstücken, die Horst Lichter begeistern könnten, haben sie ihre Keller und Garagen durchstöbert, die sie in Einspielern vorstellen. Im Stream werden die Objekte begutachtet, Horst Lichter verrät, worauf es beim Trödel wirklich ankommt und wie die Chancen auf eine Bewerbung für die TV-Sendung stehen.

