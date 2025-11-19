ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25 So., 30.11. Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 Standpunkte (VPS 0.29/HD/UT) Bericht vom Parteitag Bündnis 90/Die Grünen in Hannover Moderation: Ralph Schumacher Deutschland 2025 Im Streaming: 30. November 2025, 14.00 Uhr bis 28. Februar 2027 0.45 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (VPS 0.30) 1.45 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (VPS 1.30) 2.45 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (VPS 2.30) 3.50 Bares für Rares – Händlerstücke (VPS 3.35) (Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen.) Woche 50/25 So., 7.12. 23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: Sind die USA noch zu retten – T.C. Boyle?

