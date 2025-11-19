PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25

So., 30.11.

Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten:

 0.30     Standpunkte   (VPS 0.29/HD/UT)
          Bericht vom Parteitag Bündnis 90/Die Grünen in Hannover
          Moderation: Ralph Schumacher
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 30. November 2025, 14.00 Uhr bis 28. Februar 2027

 0.45     Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht   (VPS 0.30)

 1.45     Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht   (VPS 1.30)

 2.45     Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht   (VPS 2.30)

 3.50     Bares für Rares – Händlerstücke   (VPS 3.35)

(Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 50/25

So., 7.12.

23.45     Precht
          Bitte Ergänzung beachten:
          Sind die USA noch zu retten – T.C. Boyle?

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

