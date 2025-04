UFOP e.V.

Rapsblüte 2025

Winterraps: Eine globale Pflanze mit deutschen Wurzeln

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die leuchtend gelben Blüten des Winterrapses prägen im Frühjahr nicht nur die deutschen Landschaften, sondern auch weite Teile Europas und der Welt. Was viele nicht wissen: Der weltweite Erfolg dieser Kulturpflanze ist eng mit der Arbeit deutscher Pflanzenzüchter verknüpft.

Die systematische Züchtung von Raps begann in Deutschland 1897 mit dem Agronomen Hans Lembke auf der Insel Poel. Sein Fokus lag auf der Verbesserung der Winterhärte und der Steigerung des Samenertrags. 1911 führte er die erste Zuchtsorte "Lembkes Winterraps" ein, die sich durch besondere Robustheit auszeichnete.

Ein weiterer Meilenstein war die Entwicklung der sogenannten 00-Rapssorten in den 1980er Jahren. Diese Sorten sind arm an Erucasäure und Glucosinolaten, was die Nutzung von Rapsöl für Lebensmittel und die Verwertung des Presskuchens als hochwertiges Tierfutter ermöglichte. Ein herausragender Akteur in diesem Prozess war Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Röbbelen, der im August 2024 im Alter von 95 Jahren verstarb. Als Direktor des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der Universität Göttingen initiierte er 1966 den "Göttinger Arbeitskreis Raps", der die Entwicklung von Raps zu einer global erfolgreichen Kultur maßgeblich ins Rollen brachte.

Heute ist Winterraps nach Soja die zweitwichtigste Ölpflanze weltweit. Die kontinuierliche Arbeit deutscher Züchter hat dazu beigetragen, dass Raps nicht nur in Europa, sondern auch in Ländern wie Kanada, China und Australien erfolgreich angebaut wird. Die Entwicklung von Hybridsorten, die Züchtung von Resistenzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie die für die Pflanzenzüchtung herausfordernde Anpassung an sich ändernde Klimabedingungen sind Ergebnisse jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung.

Original-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuell