UFOP e.V.

Rapsblüte in Deutschland: Schlüsselkultur der heimischen Landwirtschaft

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Mit dem Einsetzen der Rapsblüte leuchtet Deutschland wieder in strahlendem Gelb: Über 1,11 Millionen Hektar Winterraps stehen in diesen Wochen in voller Blüte. Damit unterstreicht der Raps auch 2025 seine zentrale Rolle im deutschen Ackerbau. Die gelben Felder sind mehr als ein schönes Frühlingsbild - sie sind sichtbarer Ausdruck einer vielseitigen und zukunftsorientierten Landwirtschaft.

Laut Statistischem Bundesamt stieg die Aussaatfläche gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent. Deutschland bleibt damit eine der führenden Anbaunationen Europas - direkt hinter Frankreich mit rund 1,27 Millionen Hektar Raps zur Ernte 2025. Insgesamt entfallen in der EU rund 5,8 Millionen Hektar auf diese zentrale Kultur des Ackerbaus.

Raps - Öl, Eiweiß, Energie

Winterraps ist ein absolutes Multitalent: Aus der Rapssaat entstehen hochwertiges Speiseöl, Futtermittel und klimafreundliche Biokraftstoffe. In der Tierhaltung ist das eiweißreiche Rapsschrot eine gentechnikfreie Alternative zu Sojaimporten. Rapsöl ist zudem das meistgekaufte Speiseöl in Deutschland.

Auch neue Verwendungsformen rücken in den Fokus: Rapsprotein wird dank moderner Extraktionstechnologien zukünftig für die Humanernährung nutzbar - etwa in Fleischalternativen oder Sportlernahrung.

Wertschöpfung für die Bioökonomie

Die Rapsverarbeitung entwickelt sich zunehmend zur Innovationsplattform z. B. für die Weiterentwicklung von Rapsprotein als neue Zutat in Lebensmitteln. Aus Rapsöl können wiederum biologisch abbaubare Schmierstoffe, Tenside sowie Kosmetikinhaltsstoffe und Grundstoffe für die chemische Industrie hergestellt werden - ebenso wie Verpackungsmaterialien oder industrielle Anwendungen. Damit trägt die Pflanze mit ihrem grünen Kohlenstoff zur Entwicklung einer klimafreundlichen Bioökonomie bei - in der Wertschöpfung regional verankert und mit europäischer Perspektive.

Historisch gewachsen - zukunftsfähig gemacht

Die Erfolgsgeschichte des Winterrapses in Europa ist eng mit der deutschen Züchtungsforschung verbunden. Durch gezielte Selektion, stetige Qualitätsverbesserung und innovative Technik wurde aus einer ehemaligen Nischenpflanze eine leistungsfähige Ackerkultur mit globaler Bedeutung entwickelt. Heute ist Winterraps nach Soja die zweitwichtigste Ölsaat der Welt - mit einem erwarteten globalen Ertrag von rund 87,2 Millionen Tonnen (IGC, 2024/25).

Strukturstärkend und ökologisch wertvoll

Raps bringt nicht nur wirtschaftliche Stabilität auf die Höfe, sondern bereichert auch die Fruchtfolgen, verbessert den Humusaufbau und ist in der Blütezeit eine wertvolle Nahrungsquelle für Insekten. Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) und OVID - Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e. V. fordern daher eine gezielte Flächenentwicklung: je 10 Prozent der Ackerfläche für Ölpflanzen und Körnerleguminosen - für mehr Vielfalt, mehr Resilienz und mehr Wertschöpfung im ländlichen Raum.

UFOP: Raps ist Teil der Lösung

"Raps ist eine Schlüsselkultur der heimischen Landwirtschaft. Er steht für Ernährungssicherheit, Energieversorgung und Biodiversität zugleich", sagt Stephan Arens, Geschäftsführer der UFOP. "Gerade in einer Zeit geopolitischer und klimatischer Unsicherheiten zeigt der Raps, wie moderne Landwirtschaft Teil der Lösung sein kann."

Original-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuell