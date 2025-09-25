PAYBACK GmbH

ROFU Kinderland wird neuer PAYBACK Partner

Hoppstädten-Weiersbach/München (ots)

PAYBACK, Deutschlands führendes Bonusprogramm, begrüßt einen neuen starken Partner im Spielwarenbereich: ROFU Kinderland. Ab dem 1. Oktober 2025 können Kundinnen und Kunden in den über 100 ROFU Filialen deutschlandweit und in den kommenden Wochen auch im Online-Shop unter www.rofu.de bei jedem Einkauf PAYBACK Punkte sammeln. "Wir stehen für ein tolles Einkaufserlebnis für die ganze Familie und freuen uns sehr, dass wir unseren Kundinnen und Kunden mit der PAYBACK Partnerschaft jetzt ein noch attraktiveres Einkaufserlebnis mit viel Mehrwert bieten können", so Michael Edl, Geschäftsführer ROFU. ROFU ist ein inhabergeführter Spielwarenhändler, das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern im Spielwarenbereich.

ROFU Kinderland bietet eine riesige Auswahl an Spielwaren, Kinder- und Haushaltsartikeln zu fairen Preisen und in verlässlicher Qualität. Mit über 20.000 Artikeln von beliebten Marken wie LEGO, Playmobil, Hasbro sowie starken Eigenmarken wie Besttoy, Mica Living und Mica Festival ist für jeden etwas dabei - vom Bastelbedarf über Kinderfahrzeuge bis hin zu saisonaler Deko.

"ROFU Kinderland ist ein toller neuer Partner, den wir in unserer großen PAYBACK Familie mit über 700 Partnerunternehmen herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns darauf, ROFU Kundinnen und Kunden relevante Angebote über alle Kanäle unserer Plattform zukommen lassen zu können", so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung. 34 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden können sich auf viele Vorteile freuen: Punkte sammeln, Coupons nutzen und sich regelmäßig über exklusive Aktionen freuen - sowohl im stationären Handel als auch online und mobil über die PAYBACK App mit 16 Millionen Nutzern.

PAYBACK ist in diesem Jahr mit dem marktführenden Lebensmittelhändler EDEKA und mit Netto Marken-Discount ins Jubiläumsjahr gestartet. Das größte Bonusprogramm feiert seinen 25. Geburtstag unter dem Motto "Das beste PAYBACK aller Zeiten", denn im zweiten Halbjahr kamen auch noch die Sparkassen zum bereits sehr starken Verbund, zu dem u.a. Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie markt und OTTO zählen.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 34 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern an der Kasse oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 16 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie die Ehrungen "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top Employer".

Über ROFU Kinderland:

Das familiengeführte Unternehmen ROFU Kinderland mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach blickt auf 40 Jahre Erfahrung im Spielwarenhandel. Mit mehr als 100 Filialen in sieben Bundesländern Deutschlands und mehr als 20.000 Artikeln hat sich ROFU längst zu einem der führenden Spielwaren-Fachhändler etabliert. Getreu dem Firmenmotto "Mehr Spielwaren für weniger Geld" geben über 2.200 Mitarbeiter täglich ihr Bestes, um Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Das Sortiment besteht sowohl aus Produktsortimenten aller bekannten Marken wie LEGO, Playmobil, oder Schleich, aber auch der preiswerteren Eigenmarke Besttoy. Zusätzlich führt ROFU ein großes Sortiment an saisonalen Dekorations-Highlights, Schreibwaren, Faschingskostümen und -zubehör für Kinder und Erwachsene, sowie Süßwaren und neuerdings Tierzubehör. Das umfangreiche Babysortiment rundet die breite Auswahl an Produkten für die ganze Familie ab.

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell