Huawei

Huawei und JA Solar starten gemeinsam mit der UNESCO und dem thailändischen Bildungsministerium ein grünes Bildungsprojekt in Thailand

Bangkok (ots/PRNewswire)

Huawei, JA Solar, die UNESCO und das thailändische Bildungsministerium haben offiziell das Projekt "Grüne Bildung" in Thailand ins Leben gerufen, das darauf abzielt, eine neue Generation von umweltbewussten und digital befähigten Lernenden zu entwickeln.

Das Projekt, das im Rahmen der Huawei-Initiative TECH4ALL durchgeführt wird, soll 11 thailändischen Schulen und Gemeindezentren saubere Energielösungen und Schulungen in Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) bieten.

Ein neu installiertes solarbetriebenes Dach für das Banna District Learning Encouragement Center, das zu den ersten beiden Begünstigten des Projekts gehört, markierte den offiziellen Start des Projekts am 3. Dezember in Nakhon Nayok.

"Das Grüne Bildungsprojekt ist mehr als ein CSR-Projekt - es ist eine langfristige Investition in Thailands Jugend und Zukunft", sagte David Li, CEO von Huawei Thailand. "Durch die Kombination von sauberen Energielösungen und praktischer Bildung wollen wir ein Modell für nachhaltiges Wachstum und Integration schaffen."

Durch die Ausstattung von Schulen und Gemeinden mit Systemen für erneuerbare Energien und die Förderung technischer Fertigkeiten soll das Projekt dazu beitragen, wichtige Herausforderungen im Bereich Bildung und Energie in Thailand, insbesondere in unterversorgten ländlichen Gebieten, zu bewältigen. Sie ist auch Teil einer breiteren nationalen Initiative für grüne Innovation.

Die ersten beiden Begünstigten des Projekts werden eine Reihe von digitalen und technischen Fähigkeiten für lokale Gemeinschaften im Bereich der grünen Energie und der Nachhaltigkeit vermitteln.

Das Banna District Learning Encouragement Center ist ein kommunales Zentrum in Nakhon Nayok. Es wird kostenlose Schulungen in den Bereichen grüne Energie und digitale Kompetenz anbieten, um die Qualifikationslücke in unterversorgten Regionen zu schließen.

Das Kanchanapisek Vocational Training College in Nong Chok wird die gespendeten PV-Anlagen nutzen, um die Schüler in Installation, Wartung und Betrieb zu unterrichten und ihnen so wertvolle technische Kenntnisse für eine spätere Beschäftigung zu vermitteln.

Das Potenzial des thailändischen Green-Education-Projekts wurde von den Schulen und Lehrern vor Ort gut aufgenommen.

"Dieses Projekt ist ein überzeugendes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit zwischen globalen Unternehmen und lokalen Schulen einen sinnvollen Wandel bewirken kann. Die gespendete Solaranlage wird unseren Schülern praktische Erfahrungen bei der Installation und Wartung von Systemen für erneuerbare Energien vermitteln, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt verschafft", so Tisakorn Klinbooppha, Direktor des Banna District Learning Encouragement Center.

Drei Säulen leiten das Green Education Project:

Green Schools for Secondary Education wird Solaranlagen auf den Dächern von Sekundarschulen installieren und Lehrer und Schüler über die Vorteile und den Betrieb von grüner Energie schulen.

wird Solaranlagen auf den Dächern von Sekundarschulen installieren und Lehrer und Schüler über die Vorteile und den Betrieb von grüner Energie schulen. Green Schools for Vocational Education zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler an technischen und berufsbildenden Einrichtungen in die Lage zu versetzen, praktisch mit Photovoltaikanlagen zu arbeiten und sie so auf Karrieren im boomenden Sektor der erneuerbaren Energien vorzubereiten.

zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler an technischen und berufsbildenden Einrichtungen in die Lage zu versetzen, praktisch mit Photovoltaikanlagen zu arbeiten und sie so auf Karrieren im boomenden Sektor der erneuerbaren Energien vorzubereiten. Green Communities wird öffentliche Bibliotheken und Lernförderungszentren mit Programmen zu erneuerbaren Energien und mobiler digitaler Bildung unterstützen, einschließlich Schulungen zu grüner Energie und Cybersicherheit über den Digital Bus von Huawei.

Der Huawei Digital Bus hat bereits kostenlose Schulungen für Schüler in Nakhon Nayok zu den Themen grüne Energie, Aufklärung über Cyberkriminalität und Telekommunikation angeboten. Bis heute hat der Bus 10 abgelegene Provinzen in Thailand bereist und dabei 4 500 Schülern das Wissen und die Fähigkeiten vermittelt, die sie für eine nachhaltige Zukunft benötigen.

Thailands Bestreben, erneuerbare Energien einzuführen, steht im Einklang mit den Bemühungen der Regierung, das Bildungswesen zu modernisieren und die Schüler mit zukunftsfähigen Fähigkeiten auszustatten. In diesem Rahmen engagiert sich der TECH4ALL-Projektpartner JA Solar für die Unterstützung der Energiewende in Thailand, für die Vermittlung von praktischem Wissen an Studierende und für eine nachhaltige Veränderung in den Gemeinden.

In Zukunft werden Huawei, JA Solar und Partner die Reichweite des Projekts ausweiten und weitere Organisationen einladen, sich der Mission anzuschließen, die nächste Generation mit den Fähigkeiten und Werkzeugen auszustatten, um eine nachhaltige thailändische Gesellschaft zu schaffen.

Informationen zu TECH4ALL

TECH4ALL ist die langfristige Initiative und der Aktionsplan für digitale Integration von Huawei. Mit Hilfe innovativer Technologien und Partnerschaften soll TECH4ALL die Integration und Nachhaltigkeit in der digitalen Welt ermöglichen.

Besuchen Sie die Huawei TECH4ALL-Website unter https://www.huawei.com/en/tech4all

Folgen Sie uns auf X unter https://x.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2578578/800_x_500_Thai_PR_image_2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-und-ja-solar-starten-gemeinsam-mit-der-unesco-und-dem-thailandischen-bildungsministerium-ein-grunes-bildungsprojekt-in-thailand-302330419.html

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell