HUAWEI XMAGE Awards 2024: Geschichten aus einer herzerwärmenden Welt, aus der Perspektive der Fotografie

Am 27. November fand im Shenzhen Sea World Culture and Art Centre die Zeremonie und Jahresausstellung A Heartwarming World - HUAWEI XMAGE Awards 2024 statt. Zahlreiche Fotokünstler, Medienvertreter, Gewinner, Kreative und Fans waren bei der feierlichen Veranstaltung anwesend, um die Bekanntgabe der prämierten Werke des Wettbewerbs mitzuerleben.

He Gang, CEO der Huawei Consumer Business Group, sagte in seiner Rede: „Ich möchte den Gewinnern heute Abend herzlich gratulieren und die Kreativen der Mobile Imaging-Ära würdigen. Ich möchte auch den HUAWEI XMAGE-Nutzern meinen aufrichtigen Dank aussprechen - jeder von Ihnen hat HUAWEI XMAGE dazu gebracht, mehr als nur ein Werkzeug zur Dokumentation des Lebens zu sein und es zu einer Brücke für die emotionale Kommunikation zwischen Menschen zu entwickeln."

HUAWEI XMAGE Award 2024: Eine Hommage an die Ära des Mobile Imaging

Die XMAGE Awards werden seit 2017 zum achten Mal in Folge verliehen, wobei Nutzer aus mehr als 170 Ländern und Regionen teilnehmen. Seit seiner Einführung hat der Wettbewerb fast 5 Millionen Beiträge gesammelt. Er ist heute eine der einflussreichsten Veranstaltungen für Mobile Imaging weltweit. Die HUAWEI XMAGE Awards 2024, an denen Nutzer aus 86 Ländern und Regionen teilnahmen und mehr als 650.000 Beiträge einreichten, dauerten 131 Tage. Neben China gehören zu den internationalen Ländern mit den meisten Einreichungen: Malaysia, Türkei, Philippinen, Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien; die beliebtesten Smartphone-Modelle der XMAGE Award-Fotografen sind: HUAWEI Pura 70 Series, P60 Series, P40 Series, Mate 60 Series.

Bei der Preisverleihung wurden 66 preisgekrönte Werke bekannt gegeben, darunter 3 Grand Prize-Gewinner, 18 Best-in-Category-Gewinner, 38 Runner-up-Gewinner, 3 Honourable Mentions, 2 Best of Pura Series und 2 Best of Mate Series. Durch unterschiedliche Perspektiven und ausdrucksstarke Techniken zeigten diese Werke Wärme, Ruhe und Helligkeit aus aller Welt und vermittelten die rauen Emotionen und die Stärke gewöhnlicher Menschen.

Fotograf des Jahres: Großes Lob von internationalen Preisrichtern

Chen Yong, ein Ingenieur aus China, Justin Mendoza, ein Kundenbetreuer von den Philippinen, und Kinga Choińska, eine Büroangestellte aus Polen, wurden mit dem Hauptpreis ausgezeichnet und erhielten jeweils einen Huawei Creation Fund in Höhe von 10 000 US-Dollar. Diese Werke stellen mit einzigartiger Fantasie und Kreativität fesselnde Momente des Lebens dar und erwärmen die Herzen der Menschen.

Kommentar des Preisrichters: „Das Mädchen, das die Leiter hinaufsteigt, ist ein Symbol für Kraft, Bewegung, Schönheit, Vitalität und Einzigartigkeit. Sie erhebt sich wie ein Vogel im Flug und sieht, wie die Sonne die Wolken durchstößt. Jeder von uns hat die Macht, die Welt zu verbessern. Mädchen, das ist deine Geschichte." - Chen Xiaobo, 9. Vice President der China Photographers Association.

Kommentar des Preisrichters: „Wenn ein Foto Fragen stellt, ist es sofort ein Erfolg. Dieses Foto verkörpert sowohl Humor als auch ein Größenbewusstsein und erlaubt es uns zu überlegen, wie groß der Vogel ist und ob er von der Angelrute des Fischers erwischt wurde oder nicht. Seine Kraft liegt in der Zufälligkeit des Augenblicks, einer gut durchdachten Komposition und einer einzigartigen niedrigen Perspektive." - Keith Ladzinski, National Geographic-Fotograf und Emmy-nominierter Regisseur.

Kommentar des Preisrichters: „Die warmen Farbtöne, der passende Haarschmuck und die weiche Beleuchtung kommen in diesem Bild gut zur Geltung und schaffen einen ruhigen Moment zwischen den Schwestern. Die liebliche Farbpalette verleiht der Szene eine freundliche und einladende Ausstrahlung, die es dem Betrachter leicht macht, die Verbindung zwischen ihnen zu spüren. Es ist eine schöne Erinnerung an die kleinen Momente, die uns zusammenbringen" – James Perolls, Modefotograf und Regisseur.

Über 300 wunderbare Werke werden im Shenzhen Sea World Culture and Art Center präsentiert. Die Ausstellung wurde sorgfältig in sieben Abschnitte unterteilt, darunter „Moments", „Faces", „So Far So Close", „Hello Life" usw., um dem Publikum den unendlichen Reiz der Fotografie näher zu bringen. Vom 27. bis zum 30. November bietet dieses visuelle Fest den Kunstliebhabern eine wertvolle Gelegenheit, die ausgezeichneten Werke des Wettbewerbs aus nächster Nähe zu betrachten, wobei die Emotionen und Geschichten hinter jedem Bild für alle sichtbar gemacht werden.

Chen Xiaobo, 9. Vice President der China Photographers Association, sagte: „Bei Mobile Imaging geht es nicht nur darum, das tägliche Leben zu dokumentieren, sondern es sollte mit tieferen Beobachtungen und persönlicheren philosophischen Gedanken verbunden werden. Jedes Foto wird zu einem Teil deines eigenen intimen Dialogs mit der Welt."

HUAWEI XMAGE: Eine Marke, bei der es um menschliche Beziehungen geht, eine Marke, die die Kultivierung der Mobile-Fotokultur unterstützt

Im Laufe der Jahre hat Huawei kontinuierlich weltweite Fototouren organisiert, regelmäßig Trendberichte über Mobile Photography veröffentlicht, gemeinschaftsbasierte Aktivitäten organisiert und Bildungskurse für Fotografen abgehalten. Die Marke hat sich schon immer für einen intensiven Austausch mit den Fotografen eingesetzt, die Kultivierung der Mobile-Fotokultur kontinuierlich gefördert und ihre Marke zu einem engen und einladenden Ort für alle gemacht. Durch die globale Plattform der HUAWEI XMAGE Awards hat Huawei einen Raum für tiefgreifende Kommunikation zwischen den Verbrauchern geschaffen, der die Grenzen von Regionen, Kulturen und Sprachen überbrückt. Gleichzeitig fördert die Plattform den Austausch zwischenmenschlicher Beziehungen und die Resonanz von herzerwärmenden Emotionen auf der ganzen Welt durch Fotografie.

Die vollständige Liste der ausgezeichneten Arbeiten finden Sie auf der offiziellen Website der HUAWEI XMAGE Awards 2024: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

