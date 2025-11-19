PRESSEPORTAL Presseportal Logo

"maybrit illner" im ZDF: "Stadt, Land, Angst – steigt Deutschland ab?"

  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Die Sorgen um die Zukunft der Wirtschaft und vor zu viel Zuwanderung stehen bei den Deutschen ganz oben. Die Stimmung im Land ist schlecht, und alle Bemühungen der schwarz-roten Regierung, sie zu drehen, wollen nicht fruchten. Wenn über Jobverlust, "Deindustrialisierung" oder "Stadtbild" debattiert wird, dann geht es nicht nur um Abstiegsängste, sondern um reale Probleme. "Stadt, Land, Angst – steigt Deutschland ab?" ist am Donnerstag, 20. November 2025, 22.15 Uhr das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Wie kommt die Wirtschaft wieder in Schwung? Kann die Politik den langsamen Abstieg nur verwalten oder gelingt es ihr, wieder Vertrauen in eine bessere Zukunft zu schaffen – und damit in die eigene Lösungskompetenz?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak, die Jura-Professorin und Autorin Elisa Hoven, Tanja Schweiger (Freie Wähler), Landrätin des Landkreises Regensburg, und Michael Bröcker, Chefredakteur von Table.Media.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

