ZDF

ZDFinfo-Programmänderung
ab Woche 50/25

Mainz (ots)

Woche 50/25 
Mittwoch, 10.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite
	 Deutschland 2024

	„ZDF.reportage: Mega-Party in Kroatien - Spring Break an der 	Adria“ entfällt                                                                                                                  
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Woche 51/25 
Mittwoch, 17.12. 

Bitte Programmergänzung beachten: 

  6.45	 Wer ist der Trump-Clan?
	 Deutschland 2024

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

