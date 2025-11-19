ZDFinfo-Programmänderung
ab Woche 50/25
Mainz (ots)
Woche 50/25 Mittwoch, 10.12. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite Deutschland 2024 „ZDF.reportage: Mega-Party in Kroatien - Spring Break an der Adria“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Woche 51/25 Mittwoch, 17.12. Bitte Programmergänzung beachten: 6.45 Wer ist der Trump-Clan? Deutschland 2024 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
