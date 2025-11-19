ZDFinfo-Programmänderung
ab Woche 51/25
Mainz (ots)
Woche 51/25 Montag, 15.12. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Smart Shopper Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest Deutschland 2025 „Smart Shopper - Heiße Luft: Airfryer & Co. im Härtetest“ entfällt (weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 19.12. Bitte Programmänderung beachten: 13.30 Smart Shopper Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest Deutschland 2025 „Smart Shopper - Heiße Luft: Airfryer & Co. im Härtetest“ entfällt (weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 52/25 Freitag, 26.12. Bitte Programmänderung beachten: 10.30 Smart Shopper Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest Deutschland 2025 „Smart Shopper - Heiße Luft: Airfryer & Co. im Härtetest“ entfällt (weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell