PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung
ab Woche 51/25

Mainz (ots)

Woche 51/25 
Montag, 15.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 20.15	 Smart Shopper
	 Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest
	 Deutschland 2025

	„Smart Shopper - Heiße Luft: Airfryer & Co. im Härtetest“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 19.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 13.30	 Smart Shopper
	 Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest
	 Deutschland 2025

	„Smart Shopper - Heiße Luft: Airfryer & Co. im Härtetest“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)


Woche 52/25 
Freitag, 26.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 10.30	 Smart Shopper
	 Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest
	 Deutschland 2025

	„Smart Shopper - Heiße Luft: Airfryer & Co. im Härtetest“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren