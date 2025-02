MEDIALIFT GmbH

Neue Methodik für gezieltes Wachstum: So vergrößert die MEDIALIFT GmbH die Reichweite von IT-Unternehmen

Bild-Infos

Download

Bruchsal (ots)

IT-Unternehmen haben es in der heutigen Zeit immer schwerer, sich im Wettbewerb durchzusetzen. Längst stellt sich der Erfolg nicht mehr von selbst ein. Die MEDIALIFT GmbH hat diese Herausforderung erkannt: Mit ihrem spezialisierten Ansatz unterstützt sie Software- und IT-Unternehmen dabei, ihre Vertriebs- und Marketingstrategien zu optimieren. Nun hebt das Unternehmen seine Methodik auf das nächste Level. Was das für die Kunden bedeutet, erfahren Sie hier.

Software- und IT-Unternehmen entwickeln oft herausragende Lösungen, nicht selten haben sie jedoch Schwierigkeiten, ihre Produkte effizient an die richtige Zielgruppe zu kommunizieren. Die Gründer sind in der Regel Programmierer oder Techniker, die an spezifischen Lösungen für eine bestimmte Herausforderung interessiert sind. Marketing und Vertrieb sind dagegen meist Neuland für sie. Das Problem: Ohne eine gezielte Strategie bleibt die Reichweite begrenzt, die Leadgenerierung dem Zufall überlassen und der Expertenstatus unsichtbar, was es am Ende erschwert, sich langfristig am Markt zu behaupten.

Die Lösung liegt in einer methodischen Vorgehensweise, die Unternehmen nicht nur sichtbar macht, sondern aktiv mit ihrer Zielgruppe vernetzt. Genau dabei unterstützt die MEDIALIFT GmbH ihre Kunden: Als externe Marketing- und Vertriebsabteilung für mittelständische Software- und IT-Unternehmen optimiert das Team die Vertriebs- und Marketingstrategien ihrer Kunden. Dabei entwickeln die Experten hochwertigen Content, bauen zielgruppenspezifische Netzwerke auf und sorgen für die Buchung konkreter Termine. Darüber hinaus stellt die MEDIALIFT GmbH sicher, dass ihre Kunden durch kontinuierliche Marketing- und Vertriebskanäle langfristige Ergebnisse erzielen. Der Erfolg dieser Maßnahmen basiert auf einer gründlichen Vorbereitungsphase und einer präzisen Zielgruppenansprache. Auf dieser Grundlage hat die MEDIALIFT GmbH bereits zahlreichen Unternehmen geholfen, sich aus der Stagnation zu befreien und ihnen den Weg zu nachhaltigem Wachstum zu ebnen. Nun geht das Unternehmen den nächsten Schritt und baut seine Methodik weiter aus.

Erweiterte Methodik für mehr Reichweite

Die MEDIALIFT GmbH hat sich auf maßgeschneiderte Vertriebs- und Marketingstrategien für mittelständische Software- und IT-Unternehmen spezialisiert. Statt auf Standardlösungen zu setzen, passen die Experten ihre Strategien individuell an die jeweilige Situation und die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden an. Ein zentraler Bestandteil des Angebots ist die Erstellung hochwertigen Contents, der nicht nur die Sichtbarkeit erhöht, sondern auch qualifizierte Leads generiert. Zusätzlich wird die Effizienz im Vertrieb durch eine gezielte Filterung potenzieller Kunden gesteigert. Darüber hinaus bietet die MEDIALIFT GmbH umfassende Beratung zu Qualifizierung, digitalen Prozessen wie Onboarding-Systemen und E-Learning-Plattformen sowie Digitalisierung – eine ganzheitliche Herangehensweise, die es ihren Kunden ermöglicht, sich nachhaltig am Markt zu positionieren.

Während die bisherige Methodik der MEDIALIFT GmbH auf einer klaren Positionierung durch die Direktansprache potenzieller Interessenten über LinkedIn basierte, geht das Unternehmen nun noch einen Schritt weiter und erweitert seine Methodik. Zukünftig werden nicht nur hochwertige Post-Strecken integriert, sondern auch die LinkedIn-Profile der Kunden in präzise Landingpages und maßgeschneiderte Funnels umgewandelt. Zudem planen die Experten, gemeinsam mit ihren Kunden eine regelmäßige Webinar-Reihe aufzubauen: Die Webinare sollen monatlich stattfinden und werden von den Kunden selbst durchgeführt, um ihre Lösungen vorzustellen und ihr Wissen zu teilen. Das Follow-up per E-Mail übernimmt anschließend vollständig die MEDIALIFT GmbH, um potenzielle Kunden gezielt zu konkreten Terminen zu führen.

Die Vorteile der neuen Methodik

Auf diese Weise können IT-Unternehmen bereits im ersten Gespräch ihren Proof of Concept liefern. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Zielgruppe viel früher und direkter mit relevanten Botschaften anzusprechen. Durch die kontinuierliche Interaktion bauen sie nicht nur Vertrauen auf, sondern stärken auch ihre Expertenposition im Markt. Dies versetzt die Kunden der MEDIALIFT GmbH in die Lage, sich klar von der Konkurrenz abzuheben. Statt darauf zu warten, dass potenzielle Kunden zufällig auf sie aufmerksam werden, können sie ihre Expertise aktiv in den Markt einbringen. Gleichzeitig sammeln sie wertvolles Zielgruppenwissen, das ihnen hilft, ihre Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse weiterzuentwickeln. Das Ergebnis ist eine deutlich größere Reichweite und eine bessere Umwandlung von Interessenten in qualifizierte Leads.

Gemeinsam mit ihren Kunden ebnet das Team der MEDIALIFT GmbH so den Weg in eine digitale Zukunft. Dabei unterstützt das Unternehmen seine Kunden nicht nur mit umfassender Expertise in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung, sondern zeichnet sich durch eine ganzheitliche Dienstleistung aus, die mittelständischen Software- und IT-Unternehmen dabei hilft, sich bestmöglich zu positionieren. Am Ende steht den Kunden die beste Version ihres Unternehmens zur Verfügung.

Sie wollen das volle Wachstumspotenzial Ihres Software- oder IT-Unternehmens ausschöpfen und Ihre Marktposition langfristig sichern? Dann melden Sie sich jetzt bei der MEDIALIFT GmbH und vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch!

Original-Content von: MEDIALIFT GmbH, übermittelt durch news aktuell