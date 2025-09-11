ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 42/25

Mainz (ots)

Woche 42/25 Sa., 11.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.35 Uhr beachten: 23.35 Filmnacht im ZDF November - Paris im Fadenkreuz 1.10 heute-show (VPS 0.40) 1.40 Iris - Rendezvous mit dem Tod (VPS 1.10) 3.10 Winner (VPS 4.10) 4.45- SOKO München (HD/AD/UT) 5.30 Duftspuren (von 18.05 Uhr) Arthur Bauer Gerd Silberbauer Katharina Hahn Bianca Hein Dominik Morgenstern Joscha Kiefer Franz Ainfachnur Christofer v. Beau Antonia "Toni" Bischoff Amanda da Gloria Dr. Weissenböck Florian Odendahl Kriminaldirektorin Kreiner Ilona Grübel Schnitt: Claudia Minzloff, Regine Kogel-Plorin Titelmusik: Arpad Bondy Musik: Rainer Oleak Kamera: Simon Zeller Buch: Anja Weber Regie: Uljana Havemann Deutschland 2018 ("Stiller Verdacht" entfällt.) So., 12.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 Psychisch stark – Wege aus der Depression (HD/UT) einfach Mensch Claudia: Mein Leben mit der Depression Film von Marion Mück-Raab (vom Vortag) Deutschland 2025 (Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)

