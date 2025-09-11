PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 42/25

Mainz (ots)

Woche 42/25

Sa., 11.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 23.35 Uhr beachten:

23.35     Filmnacht im ZDF
          November - Paris im Fadenkreuz 

 1.10     heute-show   (VPS 0.40)

 1.40     Iris - Rendezvous mit dem Tod   (VPS 1.10)

 3.10     Winner   (VPS 4.10)

 4.45-    SOKO München   (HD/AD/UT)
 5.30     Duftspuren
          (von 18.05 Uhr)

          Arthur Bauer 	Gerd Silberbauer 
          Katharina Hahn 	Bianca Hein 
          Dominik Morgenstern 	Joscha Kiefer 
          Franz Ainfachnur 	Christofer v. Beau 
          Antonia "Toni" Bischoff 	Amanda da Gloria 
          Dr. Weissenböck 	Florian Odendahl 
          Kriminaldirektorin Kreiner 	Ilona Grübel 

          Schnitt: Claudia Minzloff, Regine Kogel-Plorin
          Titelmusik: Arpad Bondy
          Musik: Rainer Oleak
          Kamera: Simon Zeller
          Buch: Anja Weber
          Regie: Uljana Havemann
          Deutschland 2018

("Stiller Verdacht" entfällt.)


So., 12.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 5.30 Uhr beachten:

 5.30     Psychisch stark – Wege aus der Depression   (HD/UT)
          einfach Mensch
          Claudia: Mein Leben mit der Depression
          Film von Marion Mück-Raab
          (vom Vortag)
          Deutschland 2025

(Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

