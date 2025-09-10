ZDF

Deutscher Fernsehpreis 2025: Insgesamt sieben Auszeichnungen für das ZDF

Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am Mittwoch, 10. September 2025, in Köln wurden vier Produktionen des ZDF in den Werkkategorien ausgezeichnet. Bereits am Tag zuvor gingen bei der "Nacht der Kreativen" drei Preise in den Personenkategorien an Mitwirkende von ZDF-Produktionen.

In der Kategorie "Beste Drama-Serie" wurde die achtteilige ZDFneo-/Apple TV+-Serie "KRANK Berlin" (Redaktion: Beate Bramstedt) über den hektischen Alltag in einer Notaufnahme ausgezeichnet.

"Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal" (Redaktion: Udo Bremer) wurde in der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" mit einem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Der Film geht den Hintergründen und Folgen des Millionenbetrugs durch Steueranwalt Hanno Berger und den Cum-Ex Machenschaften diverser Banken auf deutscher und europäischer Ebene auf den Grund.

In der Kategorie "Bestes Infotainment" konnte "37°Leben: Against All Gods – Die Glaubens-WG" (Redaktion: Lena Baumann und Dirk Heihoff) punkten. Für die Sendung zogen ein Jude, ein Muslim, eine Katholikin, eine Hinduistin, ein Buddhist und eine Nichtgläubige sechs Tage lang zusammen unter ein Dach.

Die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Information" ging an die parlamentarische Berichterstattung bei Phoenix. Die hierfür zuständige Redaktion "Ereignisse" bei dem Gemeinschaftssender wird unter der Leitung von Julia Viegener vom ZDF verantwortet. Die Kanzlerwahl von Friedrich Merz begleitete der Sender beispielsweise in einer 13-stündigen Live-Sendung.

Drei Auszeichnungen in der "Nacht der Kreativen"

In der "Nacht der Kreativen", dem Auftakt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, wurden am Dienstag, 9. September 2025, bereits elf Auszeichnungen in den Personenkategorien der Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung und Information vergeben. Drei Preise gingen dabei an Mitwirkende von ZDF-Produktionen: Bilal Bahadir gewann eine Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Buch Fiktion" für die Anthologie-Serie "Uncivilized" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel, Redaktion: Melvina Kotios). In der Kategorie "Beste Kamera Fiktion" wurden Tim Kuhn und Jieun Yi für ihre Arbeit an der Apple TV+/ZDFneo-Serie "KRANK Berlin" ausgezeichnet. Einen Preis in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" konnten Dietrich Krauss, Maike Kühl, Max Uthoff, Doris Müller und Cornelius Oettle für "Die Anstalt – Freunde des Patriarchats" (Redaktion: Dietrich Krauß/Nils Paulerberg/Christian Schier) für sich verbuchen.

