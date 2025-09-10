PRESSEPORTAL Presseportal Logo

"maybrit illner" im ZDF: Wer rettet den Sozialstaat?

Mainz (ots)

Die parlamentarische Sommerpause ist gerade vorbei, da steckt die Merz-Regierung mitten im nächsten Streit – diesmal um die Zukunft des Sozialstaats. "Wer rettet den Sozialstaat? – Harter Streit in der Regierung" ist am Donnerstag, 11. September 2025, 22.15 Uhr im ZDF, das Thema in der ersten "maybrit illner"-Ausgabe nach der Sommerpause.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte unter anderem Kürzungen beim Bürgergeld von zehn Prozent gefordert – rund fünf Milliarden Euro im Jahr. Nach harscher Kritik, vor allem von seiner SPD-Arbeitsministerin, ruderte er zurück: Man wolle den Sozialstaat nicht kürzen, sondern zukunftsfähig machen. Doch wie geht sparen ohne kürzen?

Auch bei Pflege- und Krankenkassen, bei Arbeitslosenversicherung und Rente sind große Löcher in den Kassen. Während die CDU sparen möchte, denken die Sozialdemokraten über neue Geldquellen nach – wie höhere Beiträge und höhere Steuern. Nur wenn nicht reformiert wird und das Land weiter ohne Wachstum bleibt, sind Kürzungen unausweichlich. Wer wird dann verzichten müssen und worauf? Stehen am Ende höhere Beiträge und weniger Leistung? Findet die Regierung hier eine gemeinsame Linie? Oder gibt es die nächste Koalitionskrise?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind die Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn (CDU/CSU) und Heidi Reichinnek (Die Linke), der persönliche Beauftragte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Bundesfinanzministers, Jens Südekum, die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm und der "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter  hagedorn.t@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

