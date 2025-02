Grünwelt Energie

Richtig heizen im Winter: Das sagen die Experten von Grünwelt Energie

Düsseldorf (ots)

Grünwelt Energie kennt die aktuellen Herausforderungen der Kunden: Richtig heizen und clever sparen - so gelingt energieeffizientes Wohnen im Winter.

Es ist kalt, die Heizung läuft auf Hochtouren. Trotzdem achten viele Menschen darauf, im Winter beim Heizen Energie zu sparen. "Das gelingt schon mit dem Absenken der Temperatur im Raum um ein Grad Celsius", stellt der Öko-Energieversorger Grünwelt Energie klar. Die minimale Temperaturabsenkung ist kaum spürbar, spart aber durchschnittlich 6 % Kosten ein.

Entscheidend ist zudem die richtige Temperatur je Raum, denn nicht in jedem Zimmer muss es unbedingt mollig warm sein. Im Wohnzimmer sind 20 Grad ideal, während im Schlafzimmer 16 bis 18 Grad völlig ausreichen. In der Küche, wo zusätzliche Wärme beim Kochen und Backen entsteht, genügen ebenfalls 18 bis 20 Grad. Außerdem, so Grünwelt Energie, lässt sich zusätzliches Einsparpotenzial erreichen, wenn Verbraucher sich digitaler Hilfsmittel bedienen.

Grünwelt Energie rät zu modernen Technologien und gibt Energiespartipps

Um die gewünschte Raumtemperatur herzustellen, bieten sich smarte Technologien an. Intelligente Thermostate passen die Heizleistung automatisch an die Gewohnheiten an und helfen, unnötige Heizkosten zu vermeiden. Diese Systeme fördern nicht nur ein energieeffizientes Leben, sondern auch bewusstes Verhalten. Insgesamt nimmt das Bewusstsein für Energie und Umwelt in der Bevölkerung zu, wie die steigenden Ökostromanteile zeigen.

Energieeffizienz beim Heizen lässt sich zudem mit weiteren Maßnahmen erreichen: Das Heizen ungenutzter Räume ist zu vermeiden und eine gute Dämmung sollte installiert sein - bei Bedarf rechnet sich auch eine Modernisierung. So halten Mieter oder Hausbesitzer ihr Zuhause warm und tragen aktiv zur Energiewende bei - die Eigeninitiative lohnt sich!

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

Original-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuell