Grünwelt Energie

Grünwelt Energie: Ökostromanteile steigen weiter an

Kaarst (ots)

Ökostrom auf dem Vormarsch: Grünwelt Energie unterstützt die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicher Energie.

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Die Notwendigkeit, CO2-Emissionen zu reduzieren und auf nachhaltige Energiequellen umzustellen, ist unbestritten. Das erkennen auch die Verbraucher, die sich für Ökostrom entscheiden, um ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Dieser Trend spiegelt sich in steigenden Ökostromanteilen wider.

Verbraucher beziehen immer mehr grünen Strom

Der steigende Anteil von Ökostrom im deutschen Stromnetz ist wesentlich zur Bekämpfung der Klimakrise. Laut Berechnungen der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik stieg der Anteil im ersten Halbjahr 2024 auf rund 57 Prozent. Die Umstellung ist entscheidend, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Die Nachfrage nach Ökostrom zeigt, dass sich ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln in der Gesellschaft etabliert. Grünwelt Energie trägt als TÜV-zertifizierter Ökostromanbieter zu dieser positiven Entwicklung bei. Der Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen und ist frei von fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas aber auch von Atomkraft. Durch die ausschließliche Verwendung regenerativer Energieträger leistet Grünwelt Energie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Grünwelt Energie als verlässlicher Partner für Ökostromkunden

Als Ökostromanbieter setzt Grünwelt Energie auf ein vielfältiges Portfolio an erneuerbaren Energien. Ein Schwerpunkt liegt auf der Wasserkraft, insbesondere in Österreich und Norwegen. Daneben spielt die Windkraft eine zentrale Rolle, beispielsweise in den deutschen Windparks Trinwillershagen und Zossen.

Die Herkunft des Ökostroms wird durch das Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes sowie durch den TÜV NORD streng geprüft und zertifiziert. Durch die Nutzung eines breiten Spektrums an Energieanlagen und die Zertifizierung "Geprüfter Ökostrom" unterstreicht Grünwelt Energie sein Engagement für eine klimaneutrale Energieversorgung.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

Original-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuell