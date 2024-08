Grünwelt Energie

Grünwelt Energie auf Platz 1 bei Deutschlands Spar-Champion 2024 im Bereich Stromanbieter

Kaarst (ots)

Grünwelt Energie überzeugt als "Deutschlands Spar-Champion 2024" und zeigt, dass Ökostrom nicht teuer sein muss.

Grünwelt Energie wurde in der aktuellen Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) als Deutschlands Spar-Champion 2024 ausgezeichnet. Der Ökostromanbieter sichert sich mit 87,7 von 100 Punkten Platz 1 in der Kategorie Stromanbieter. Zudem ist Grünwelt in den TOP 3 der gesonderten Kategorie Wärmestrom zu finden. Das teilt das DISQ mit.

In Zeiten ständig steigender Kosten und Strompreise bietet Grünwelt Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Orientierung. Die Auszeichnung zeigt, dass umweltfreundliche Energieversorgung und Kosteneffizienz Hand in Hand gehen können.

Untersuchung der Preis-Leistungs-Verhältnisse über vier Jahre

Mit der unabhängigen und objektiven Analyse gemeinsam mit n-tv hatte das Deutsche Institut für Service-Qualität das Ziel, die besten Preis-Leistungs-Verhältnisse in 47 Kategorien zu ermitteln. Die Untersuchung basierte auf einer umfassenden Meta-Analyse von 110 Studien, Kundenbefragungen und Datensätzen von zahlreichen Branchenexperten. Alle Datensätze wurden dabei nicht nur punktuell untersucht, sondern über einen Zeitraum von vier Jahren. Herangezogen wurden mehr als 8.100 Preisdaten von 338 Unternehmen. Grünwelt Energie überzeugt hier aber nicht nur durch günstige Preise für Ökostrom. Verbraucherinnen und Verbraucher schätzen auch die Kundenorientierung und Servicequalität.

Ökostrom muss nicht teuer sein - Grünwelt Energie spart Kosten

Das weit verbreitete Klischee, dass Ökostrom zwangsläufig teurer sei als konventioneller Strom, gehört inzwischen der Vergangenheit an. Das beweist auch der Award als Deutschlands Spar-Champion 2024. "Dank technologischer Fortschritte, effizienter Produktion und verstärktem Wettbewerb auf dem Energiemarkt ist es mittlerweile möglich, Ökostrom zu Preisen anzubieten, die oft gleichwertig oder sogar günstiger als konventioneller Strom sind", erklären die Experten von Grünwelt.

Grünwelt Energie setzt konsequent auf diese nachhaltigen Energiequellen und garantiert seinen Kunden, dass der gelieferte Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt. Der Energieversorger bezieht seinen Ökostrom überwiegend aus umweltfreundlichen Wasserkraftwerken in Europa, wie aus Österreich, Deutschland und Norwegen. Aber auch Windkraft und Solarenergie gehören zum Mix dazu. Mit seiner TÜV-Zertifizierung stellt Grünwelt sicher, dass der gesamte Prozess transparent, umweltfreundlich und ressourcenschonend ist.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für eine nachhaltige Energieversorgung. Grünwelt Energie beliefert seit 2015 Privatkunden deutschlandweit mit 100% Ökostrom. Das Kaarster Unternehmen bietet neben Ökostrom auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

