Grünwelt Energie

Grünwelt Energie jetzt auf Verivox: Ökostrom-Vergleich für einfache Tarifwahl

Kaarst (ots)

Der Ökostromanbieter Grünwelt Energie ist nun auf dem Online-Portal Verivox mit anderen Energielieferanten vergleichbar.

Nachhaltige Energie leicht und bequem: Ab sofort ist Grünwelt Energie auf dem Vergleichsportal Verivox gelistet. Der führende Anbieter von Ökostrom und klimaneutralem Gas unterstreicht damit sein Engagement, sich offen und ehrlich dem Wettbewerb zu stellen. Kunden haben nun die Möglichkeit, die umweltfreundlichen und kosteneffizienten Tarife von Grünwelt direkt mit anderen Angeboten zu vergleichen, wodurch die Entscheidung für alternative Energie erleichtert wird.

Starke Positionierung im Markt und auf Verivox

Der Ökostromanbieter Grünwelt Energie erzielt im Verivox-Vergleich überdurchschnittliche Ergebnisse und belegt in vielen Regionen Deutschlands einen Platz in den Top 5 (Stand 22. Juli 2024). Zudem überzeugt das Unternehmen mit einer Kundenempfehlung von 92 Prozent, basierend auf 123 Bewertungen auf Verivox. Die klare Darstellung der Preise und Leistungen zeigt, dass Grünwelt Energie im Vergleich mit anderen Ökostromanbietern nicht nur umweltbewusst ist, sondern auch sehr kostengünstig abschneidet.

Die Unabhängigkeit von großen Konzernen ermöglicht es Grünwelt, eine effiziente und kosteneffektive Versorgung zu sichern, ohne Zwischenhändler einzuschalten. Dies spiegelt sich in den zertifizierten Ökostrom- und Gasangeboten wider, die regelmäßig durch den TÜV Nord überprüft und ausgezeichnet werden. Der Ökostromanbieter legt großen Wert darauf, sowohl Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen und darüber hinaus einen exzellenten Kundenservice sowie hohe Transparenz zu gewährleisten.

Vielfältige Tarifoptionen bei Grünwelt Energie

Grünwelt Energie bietet eine breite Auswahl an Tarifoptionen an. Je nach Tarif werden für 12 oder 24 Monate stabile Preise garantiert, wodurch Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Stromkosten sicher kalkulieren können. Zudem sind die Verträge monatlich kündbar, was den Kundinnen und Kunden ein hohes Maß an Flexibilität und Sicherheit bietet.

Speziell die "Strom Easy" und "Strom Bonus" Tarife umfassen attraktive Boni, darunter einen Sofortbonus und einen Neukundenbonus von bis zu 15 Prozent. Dieser wird entweder als prozentuale Gutschrift auf die Gesamtkosten der Stromlieferung im ersten Jahr oder als Überweisung angeboten. Alle Tarife versorgen die Kundinnen und Kunden mit 100-prozentigem und zertifiziertem Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen Europas.

Wichtige Hinweise zum Anbieterwechsel

Auf der Suche nach günstigeren Preisen lohnt sich der Vergleich von Stromanbietern, wie etwa über das Vergleichsportal Verivox. Der Wechsel zu einem neuen Energieanbieter ist dann meist einfacher als gedacht: Es ist zunächst wichtig, insbesondere hinsichtlich Kündigungsfristen und Vertragslaufzeiten Bescheid zu wissen.

Grünwelt Energie erleichtert seinen Neukundinnen und Neukunden den Wechselprozess durch die Übernahme aller notwendigen Formalitäten - von der Kündigung des alten Vertrages bis zur Umstellung auf Grünwelt. Auf der Webseite des Ökostromanbieters sowie direkt auf Verivox können Interessierte direkt ihre Daten eingeben, um einen individuellen Tarif zu berechnen und diesen dann direkt online zu beantragen.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für eine nachhaltige Energieversorgung. Grünwelt Energie beliefert seit 2015 Privatkunden deutschlandweit mit 100% Ökostrom. Das Kaarster Unternehmen bietet neben Ökostrom auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

Original-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuell