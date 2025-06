Deutsche Krebshilfe

Neue App der Deutschen Krebshilfe bringt Fußballfans in Bewegung

Ab dem 27. Juni Schritte zählen und Punkte für den Lieblingsverein sammeln

Bonn (ots)

Mit der neuen App "Fußballfans im Training" (FFIT) können Fußballfans bundesweit ab sofort etwas für ihre Gesundheit tun und sich dabei in der "FFIT-Liga" in verschiedenen Challenges für ihren Lieblingsverein "ins Zeug legen" - zum Beispiel in der kommenden "Schrittzähler-Challenge" vom 27. Juni bis 18. Juli 2025. 25 Vereine der Bundesliga, 2. Bundesliga und dritten Liga sind in der "FFIT-Liga" vertreten. Die kostenlose FFIT-App steht im App Store und Google Play Store zum Download bereit.

Seit vielen Jahren führt die Deutsche Krebshilfe das Präventionsprojekt "Fußballfans im Training" für übergewichtige Fußballfans auf den Sportgeländen der beteiligten Profi-Clubs durch - und das mit großem Erfolg: 3.880 Fans konnten bereits ihr Gewicht reduzieren. Die männlichen Fans bringen durchschnittlich 6,2 Kilogramm und die weiblichen 4,24 Kilogramm weniger auf die Waage. Die Nachfrage nach dem 12-wöchigem Ernährungs- und Bewegungsprogramm ist groß - doch die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort ist begrenzt. Hier setzt die neue FFIT-App an: "Mit unserer kostenlosen App ergänzen wir das bestehende Präventionsprogramm und bringen noch mehr Menschen in Bewegung, die fitter werden möchten", sagt Dr. Franz Kohlhuber, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. "Denn durch ausreichende Bewegung und eine gesunde Ernährung lässt sich das Risiko für verschiedene Krebsarten reduzieren, zum Beispiel für Darmkrebs oder Brustkrebs."

Alle zwei Monate finden in der FFIT-App Challenges zu verschiedenen Präventionsthemen statt. Die Teilnehmenden haben dann die Möglichkeit, beispielsweise durch viel Bewegung oder gesunde Ernährung Punkte für ihren Lieblingsverein zu sammeln. Gemeinsam mit anderen Fans können sie ihn somit an die Spitze der "FFIT-Liga" führen. Zudem erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Tipps und Informationen zu wichtigen Gesundheitsthemen.

Folgende Vereine sind in der FFIT-Liga vertreten: 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, DSC Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, Eintracht Frankfurt, FC Ingolstadt 04, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hertha BSC, Holstein Kiel, Karlsruher SC, RB Leipzig, SC Paderborn 09, Schalke 04, SG Dynamo Dresden, SPVGG Greuther Fürth, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen 1916 e.V., TSG 1899 Hoffenheim, TSV 1860 München, VfL Bochum und VfL Borussia Mönchengladbach.

Wer an der "Schrittzähler-Challenge" vom 27. Juni bis 18. Juli teilnehmen möchte, kann sich jetzt in der FFIT-App anmelden. Mehr Informationen zur FFIT-Liga gibt es unter www.ffit.de/liga.

Original-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell