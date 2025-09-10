PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmhinweis
PW 38/25
15.05 Uhr
Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktuelle Programmtexte beachten:

Montag, 15. September 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Kropfkette, eine Porzellanfigur von Meissen, ein Poesiealbum, eine Brosche, einen Wandteppich und einen Pelikan in Ölkreide. 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Mittwoch, 17. September 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring, ein Anemometer, einen Fasan von Guido Cacciapuoti, ein Blechauto von Ferbedo, eine Brosche und einen Münzhumpen. 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Freitag, 19. September 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Garderobe, eine Brosche, eine Bronzeplastik von Robert Karge, eine antike Kasse und eine Kette.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 09.09.2025 – 16:16

    ZDF-Programmänderung Woche 40/25

    Mainz (ots) - Woche 40/25 Do., 2.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 Nahschuss 2.40 Midsommar (VPS 2.35) 4.55 hallo deutschland (VPS 4.50) 5.20- Bibi und Tina (4:3/UT) 5.45 Die Pferde sind krank Zeichentrickserie Deutschland/Dänemark/China 2006 Im Streaming: 3. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 10. Oktober 2025 ("Astrid Lindgren: Lotta aus der Krachmacherstraße" entfällt.) Fr., 3.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 5.45 Uhr beachten: 5.45 Bibi ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren